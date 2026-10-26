26 октября в Минске пройдут переговоры Президентов Беларуси и Монголии. Ухнаагийн Хурэлсух находится в стране с официальным визитом.

25 октября главы государств общались в неформальной обстановке, теперь лидера Монголии ждут во Дворце Независимости.

Взгляды Беларуси сегодня обращены на Восток: Азия становится одним из центров мирового экономического роста, и это колоссально емкий рынок, поэтому страна выстраивает в этой части света долгосрочные бизнес-контакты, опираясь на проверенное временем партнерство.

Монголия - как раз из числа стран, с которыми диалог был выстроен еще во времена Советского Союза. Белорусы внесли значительный вклад в развитие Монголии. Благодаря Союзу была создана современная страна, ее промышленная база, сельское хозяйство, образование, наука. Говорят, в те времена эту небольшую восточную страну воспринимали как 16-ю союзную республику.

В суверенной истории Беларуси переломным в отношениях Минска и Улан-Батора стал 2024-й: Александр Лукашенко едет в Монголию с государственным визитом - первым в истории двусторонних отношений.

Наивысший статус визита всегда подчеркивает высочайший уровень доверия, особое уважение и нацеленность на серьезную совместную работу. Надо сказать, Президент Беларуси посещал Монголию в свои депутатские годы на заре установления дипотношений.

После страны поддерживали контакты на политическом уровне, поступательно развивались экономические связи.

В последние годы страны пришли к обоюдному мнению, что нужно открывать качественно новый этап в двустороннем сотрудничестве. О многом удалось договориться как раз во время госвизита Президента: о дружбе, кооперации, восстановлении некогда тесных отношений.

Также партнеры наметили конкретную дорожную карту. Главное, что туда записали, - поставки белорусской техники (горнодобывающей, сельскохозяйственной), оборудования, машин для ликвидации ЧС, договорились о возможности обучения монгольских граждан работе на белорусских машинах, увеличении числа монгольских студентов.

Другое дело, что дорожную карту сверстали до 2026 года. Очевидно, нужен обновленный план действий. Как Минск и Улан-Батор будут работать вместе? Об этом говорили лидеры стран во время неформального общения.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Я как своего близкого друга приветствую вас у себя дома. Благодарю, что вы совершили такой дальний перелет, приехали в дружественную вам Беларусь. Мы в уже более официальной обстановке обсудим настоящее и будущее наших отношений, но если коротко говорить, я бы предложил, чтобы мы начали с двух-трех важных для нас с Монголией проектов и начали наше сотрудничество, чтобы мы дали старт очень интенсивному нормальному сотрудничеству".

26 октября лидеры стран обсудят всю двустороннюю повестку - все то, чем Монголия и Беларусь могут быть полезны друг другу. Как развивать торговлю? Кооперацию? Гуманитарные связи? Впереди - насыщенный переговорный день, торжественный церемониал встречи высокого гостя.