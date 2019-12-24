2 часа о современном нерве белорусско-российских отношений: интервью Президента Беларуси главреду "Эха Москвы"

2 часа о современном нерве белорусско-российских отношений, о безопасности, внешней политике и информационных войнах. Это далеко не все, о чем шла речь в большом эксклюзивном интервью Президента Беларуси главному редактору "Эха Москвы". Запрос на разъяснение всех деталей белорусской позиции сформировался в самом российском обществе, и Алексей Венедиктов признал наличие подобного информационного голода по самым актуальным вопросам - от нефти и газа до так называемой кремлевской проблемы 2024 года. Взгляд официального Минска на эти темы в федеральных СМИ, увы, практически не слышен.









Прозвучал в интервью и откровенный ответ на попытки протащить политическую интеграцию в дорожных картах сближения экономик Беларуси и России. Позиция принципиальная: суверенитет не разменная монета, а попытки будоражить общество громкими заголовками идут во вред интеграции. В числе заданных были и вопросы, касающиеся внутренней повестки Беларуси. Например, отношения к смертной казни и прошедшим недавно уличным акциям в Минске, и как те, кому сегодня до 20, видят свое суверенное государство и его перспективы на политической карте Европы. Одним словом, интервью вышло острым и местами даже чрезмерно откровенным. Это оценка самого Алексея Венедиктова. Звуковая версия интервью с белорусским лидером вышла на радио "Эхо Москвы" сегодня днем и вызвала активное обсуждение в российском интернете. Все подробности вечером в "Панораме".



