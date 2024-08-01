30 лет Управделами Президента! По случаю особой даты Лукашенко вручил госнаграды

Однако самое важное, по словам Президента, что Управление делами сохраняет национальное достояние Беларуси, поскольку именно эта структура отвечает за всемирно известные природные бренды страны.



"Беловежская пуща и другие национальные парки, Березинский биосферный заповедник, бескрайние леса с удивительным растительным и животным миром, голубые озера - не просто бесценный дар от Бога и предков", - обратил внимание глава государства. Он напомнил, как на заре своего президентства принимал решения, позволившие сохранить это уникальное природное достояние. Ведь тогда было немало желающих, в том числе из зарубежья, прихватить часть парков и использовать в личных, корыстных целях. И только решением главы государства был наведен порядок. "Там должны быть наши люди, наши соседи, кто угодно, но отдыхать. Делить заповедники и парки было запрещено, - подчеркнул Александр Лукашенко.