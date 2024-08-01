3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
30 лет Управделами Президента! По случаю особой даты Лукашенко вручил госнаграды
Награды за труд во благо страны! Сегодня во Дворце Независимости чествовали работников коллектива Управделами Президента!
Церемония вручения госнаград во Дворце Независимости
Важнейшая структура создана 30 лет назад - буквально через месяц после первых в истории суверенной Беларуси выборов главы государства. Подразделение обеспечивало материально-техническое сопровождение работы госорганов. Со временем функции расширились, и теперь оно объединяет 20 тысяч специалистов из самых разных сфер: ЖКХ, строительство, культура, здравоохранение, торговля, общественное питание, гостиницы и АПК.
Однако самое важное, по словам Президента, что Управление делами сохраняет национальное достояние Беларуси, поскольку именно эта структура отвечает за всемирно известные природные бренды страны.
"Беловежская пуща и другие национальные парки, Березинский биосферный заповедник, бескрайние леса с удивительным растительным и животным миром, голубые озера - не просто бесценный дар от Бога и предков", - обратил внимание глава государства. Он напомнил, как на заре своего президентства принимал решения, позволившие сохранить это уникальное природное достояние. Ведь тогда было немало желающих, в том числе из зарубежья, прихватить часть парков и использовать в личных, корыстных целях. И только решением главы государства был наведен порядок. "Там должны быть наши люди, наши соседи, кто угодно, но отдыхать. Делить заповедники и парки было запрещено, - подчеркнул Александр Лукашенко.
Отдельно Президент упомянул про труд 6 тысяч аграриев. Благодаря им предприятия Управделами по многим направлениям сельхозпроизводства стали лидерами в республике. В центре внимания и люди, сохранившие для государства десятки старинных народных традиций, а также развивающие современное художественное творчество.
Очень волнительно и очень приятно в то же время. Такая награда много значит для каждого. Хочу поблагодарить Александра Григорьевича и Управление делами Президента за поддержку белорусских художественных промыслов.
Я хочу сказать, что побольше бы таких праздников. Коллегам своим скажу: "Работайте, верьте, старайтесь и дарите добро! Берегите нашу любимую Беларусь, берегите свои семьи, делайте все возможное для того, чтобы вот так же наступали дни, когда можно было прийти и получить такую награду".
Отмечена и работа сотрудников Департамента по гуманитарной деятельности. Тысячи благотворительных инициатив и социально значимых проектов - это их заслуга.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все