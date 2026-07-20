20 июля 1994 года состоялась первая инаугурация Президента Республики Беларусь. В стране установилась президентская власть.

В первых выборах в 1994 году участвовали 6 кандидатов. В первом туре Александр Лукашенко набрал почти 45 % голосов избирателей, во втором больше 80 %. Это была безоговорочная победа депутата без партии и административного ресурса, но с политической интуицией, народной любовью и желанием увести Беларусь от пропасти.

Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"После развала Советского Союза в первой половине 1990-х годов мы видели воочию, что происходило: и пустые полки магазинов, и гиперинфляция. Я сам в то время был студентом, прекрасно помню, как мы приходили за стипендией с сумками, потому что пачки денег, из которых состояла наша стипендия, в карман засунуть было невозможно, но они моментально улетучивались после пары походов в магазин за продуктами. То есть был тяжелейший кризис. И та простая, доходчивая риторика, которую демонстрировал Александр Григорьевич Лукашенко, те простые, здравые идеи о том, что надо отвести страну и народ от пропасти фактически, сделать все, чтобы стабилизировать социально-экономическую ситуацию, естественно, нашли отклик в душах избирателей в то время".

Это история суверенной и независимой республики. Беларусь развивается и мирно идет вперед, пока вокруг бушуют штормы политических и военных кризисов. Это - наш выбор.