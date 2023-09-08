60 представителей различных сфер деятельности удостоены государственных наград

Государственных наград удостоены 60 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 сентября, пишет БЕЛТА.

Ордена, медали и почетные звания присуждены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей во время пожара, заслуги в воинской службе и охране государственной границы, значительный личный вклад в усовершенствование налоговой системы, реализацию социально-экономической политики страны, развитие лесохозяйственного производства, транспортной отрасли, машиностроения и сельского хозяйства, выдающиеся достижения в сферах образования, охраны здоровья, науки, культуры и спорта.

Орденом "За службу Родине" III степени награждены начальник медицинского отряда (специального назначения) государственного учреждения "432 ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь" Андрей Гуринович, начальник 14-го пограничного отряда погранслужбы Павел Харченко.

Орденом Почета награжден слесарь-электромонтажник ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" Александр Подобед.

Медали "За спасенную жизнь" удостоен милиционер-водитель Лунинецкого отдела Департамента охраны МВД Никита Дедин.

В числе награжденных медалью "За отличие в воинской службе" - заместитель начальника отдела управления Государственного пограничного комитета Павел Лебедев, медалью "За отличие в охране государственной границы" - начальник отдела главного управления Госпогранкомитета Сергей Клименков, медалью "За трудовые заслуги" - декан учетно-экономического факультета Белорусского государственного экономического университета Владимир Березовский, медалью Франциска Скорины - учительница истории и обществоведения Валевской средней школы Новогрудского района Тамара Сураго.

Указом также присвоены почетные звания Республики Беларусь. Заслуженными артистами стали начальник военно-оркестровой службы Вооруженных Сил - начальник государственного учреждения "Заслуженный коллектив Республики Беларусь "Образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь" Игорь Хлебус, концертмейстер по классу вокала труппы оперы Национального академического Большого театра оперы и балета Юлия Щербакова.

Звание заслуженного работника образования присвоено заведующему кафедрой экономики промышленных предприятий Белорусского государственного экономического университета Людмиле Нехорошевой.

Генеральный директор ОАО "Планар" Сергей Аваков стал заслуженным работником промышленности.

Заслуженными работниками сельского хозяйства стали генеральный директор Гродненского племпредприятия Петр Каштелян, директор КУПП "Маньковичи" Столинского района Алексей Микулич.

Директору Автобусного парка города Барановичи Владимиру Пучко присвоено почетное звание заслуженного работника транспорта, первому заместителю председателя Госпогранкомитета Игорю Буткевичу - заслуженного пограничника.

Спортсмен-инструктор национальной команды по биатлону Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" Антон Смольский стал заслуженным мастером спорта.