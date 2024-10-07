7 октября Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, чтобы принять участие в саммите лидеров стран СНГ. Мероприятие пройдет в Москве 8 октября. В повестке самый широкий круг тем - от безопасности до торговли.

Их хоть Содружество часто называют просто "политическим клубом" постсоветского пространства, тем не менее этот формат живет и позволяет обсуждать главам государств насущные вопросы. Анонсировалось, что в этот раз будет много неформального общения.

А руководители внешнеполитических ведомств стран СНГ 7 октября в преддверии переговоров на высшем уровне приняли совместные заявления о принципах обеспечения евразийской безопасности.

Раз в год в Содружестве обязательно сверяют часы - лидеры проводят официальную встречу. Вопросов для обсуждения хватает, тем более на фоне происходящего в мире сегодня. Да и в самом СНГ бывает непросто.

В правительственном аэропорту Внуково сегодня ждали вереницу президентских бортов. Самолет белорусского лидера прибыл в Москву первым.

У Беларуси в России новый посол. Три месяца назад эстафету от Дмитрия Крутого принял Александр Рогожник. Обсуждать рабочие вопросы с ним стали прямо у трапа. Тем более что здесь же находился и госсекретарь Союзного государства.

Будучи в Москве, нельзя не вспомнить о двустороннем треке. Белорусско-российская торговля растет и за неполный год уже оценивается в 34 млрд долларов. Причем сальдо в нашу пользу. Послу хочешь не хочешь нужно держать темп. После назначения глава белорусской дипмиссии успел посетить больше десятка субъектов федерации, еще больше было переговоров с главами регионов. Каждая встреча приносит результат.

8 октября в Москве пройдет саммит лидеров СНГ - чего ждать от встречи и какие вопросы в повестке news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b0f9271-040c-4593-8f5c-1ba063d460b8/conversions/b12d0eef-1239-43cc-beb0-608e54f9f73a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b0f9271-040c-4593-8f5c-1ba063d460b8/conversions/b12d0eef-1239-43cc-beb0-608e54f9f73a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b0f9271-040c-4593-8f5c-1ba063d460b8/conversions/b12d0eef-1239-43cc-beb0-608e54f9f73a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b0f9271-040c-4593-8f5c-1ba063d460b8/conversions/b12d0eef-1239-43cc-beb0-608e54f9f73a-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Екатеринбурге на выставке "ИННОПРОМ" контракты заключили на 0,5 млрд долларов. Санкции и давление напрягли, заставили выйти из зоны комфорта и придали ускорение на союзном пути. Технологическая независимость того стоит.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"По микроэлектронике, авиастроению, станкостроению были подписаны дорожные карты. Сегодня уже подписано 27 проектов на сумму 105 млрд (российских. - Прим. ред.) рублей. В проработке дополнительный пул проектов, которые будут с российской стороной рассмотрены с тем, чтобы эту сумму кредита увеличить как минимум до 200 млрд. Сегодня на рассмотрении российской стороны 7 проектов на общую сумму более 70 млрд рублей. И мы эту работу не останавливаем".

Так тесно сотрудничая, Минск и Москва показывают пример для всего СНГ. Еще год назад (но это актуально и сегодня) Александр Лукашенко призывал коллег критичнее смотреть на Содружество и впрямую говорил, что Западу выгодно расшатать и ослабить страны объединения. Ведь уже без Грузии, де-факто без Украины, пока приезжает, но удивляет Армения. Без консолидации станем слабее.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (13.10.2023 г.):

"Пока на Западе инвестируют в войну, а проще говоря транжирят деньги своих налогоплательщиков, мы с каждым годом увеличиваем капиталовложения с дальним прицелом - в наукоемкие производства, такие как микроэлектроника, авиастроение, биотехнологии, искусственный интеллект, информационно-коммуникационные решения. Многие проблемы мы можем решить только вместе".

В преддверии разговора лидеров повестку уточнили министры иностранных дел. Для Максима Рыженкова, как для главы внешнеполитического ведомства Беларуси, это дебют в СНГ - первая встреча в формате Содружества.

Ожидается, что главы государств обменяются мнениями по взаимодействию в СНГ, примут решение о председательстве на следующий год, усилят парламентский вектор, а также примут обращение в связи с 80-летием Победы. И по этому вопросу ждут доклада Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bae279e2-ab9a-4dcf-b736-92a46421471c/conversions/a73a5cda-b106-4509-afdf-436b4a5a630c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bae279e2-ab9a-4dcf-b736-92a46421471c/conversions/a73a5cda-b106-4509-afdf-436b4a5a630c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bae279e2-ab9a-4dcf-b736-92a46421471c/conversions/a73a5cda-b106-4509-afdf-436b4a5a630c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bae279e2-ab9a-4dcf-b736-92a46421471c/conversions/a73a5cda-b106-4509-afdf-436b4a5a630c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня руководители МИД стран СНГ приняли совместные заявления о принципах обеспечения евразийской безопасности. И хоть дипломаты сказали, что это была доверительная беседа, все не так уж безоблачно.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Несмотря на различия в позициях по некоторым вопросам, наша дискуссия все же показала, что руководители делегаций могут находить компромиссные решения и прислушиваются к мнению друг друга. Это важно для сохранения духа и сплоченности нашей организации. Хотя, конечно, все это давалось непросто. Но сама атмосфера переговоров и общий дух был дружеский, партнерский. Хотя, действительно, разница в определенных позициях присутствовала. Это видно по определенным документам - с какими оговорками и какого рода особым мнением подписаны окончательные документы. Хотя в целом я очень рад, что все документы, которые планировались к рассмотрению, были рассмотрены, все решения были приняты".

Для Беларуси, по словам Рыженкова, особенный интерес представляет принятие совместного заявления о недопустимости в международных отношениях односторонних санкций. "Наша идея с Российской Федерацией нашла поддержку у наших партнеров", - сказал министр.

Кремль не стал скрывать, что уже сегодня, в свой день рождения, Владимир Путин увидится и пообщается с коллегами по Содружеству.