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9 июня Президент Беларуси встретился с председателем Верховного суда России

Укрепление белорусско-российского сотрудничества в судебной сфере: 9 июня Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с председателем Верховного суда России Игорем Красновым.

В эти дни в Минск с визитом прибыла делегация ведомства. На повестке - совместное обсуждение с белорусскими коллегами актуальных вопросов, что позволит повысить эффективность судебной практики стран и заложит основу для единых механизмов правового регулирования.

Верховные суды Беларуси и России планируют подписать меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Александр Лукашенко приветствует это решение, как и намерение совместно работать по внедрению в работу судов и судопроизводства информационных технологий, чтобы повышать оперативность, публичность, доступность и законность правосудия.

Стратегическая линия - согласованно отстаивать интересы и на международной арене.

Отдельно руководители Верховных судов обсудят вопросы, связанные с защитой интересов субъектов хозяйствования.

Разделы:

ПрезидентРоссия

Теги:

Александр ЛукашенкоПрезидент БеларусиВерховный суд Беларуси