9 июня Президент Беларуси встретился с председателем Верховного суда России

В эти дни в Минск с визитом прибыла делегация ведомства. На повестке - совместное обсуждение с белорусскими коллегами актуальных вопросов, что позволит повысить эффективность судебной практики стран и заложит основу для единых механизмов правового регулирования.

Верховные суды Беларуси и России планируют подписать меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Александр Лукашенко приветствует это решение, как и намерение совместно работать по внедрению в работу судов и судопроизводства информационных технологий, чтобы повышать оперативность, публичность, доступность и законность правосудия.