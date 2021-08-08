9 августа во Дворце Независимости состоится "Большой разговор с Президентом"

Завтра в Минске, во Дворце Независимости, состоится "Большой разговор" с главой белорусского государства. Событие, которое всегда вызывает ажиотаж. На участие в мероприятии поступило около тысячи заявок от журналистов, медийщиков и частных лиц. Из них организаторы отобрали около трехсот.



Топовые темы вопросов, которые поступили еще до "Большого разговора" на почту пресс-службы Президента, такие: