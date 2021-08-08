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9 августа во Дворце Независимости состоится "Большой разговор с Президентом"

Завтра в Минске, во Дворце Независимости, состоится "Большой разговор" с главой белорусского государства. Событие, которое всегда вызывает ажиотаж. На участие в мероприятии поступило около тысячи заявок от журналистов, медийщиков и частных лиц. Из них организаторы отобрали около трехсот.

Топовые темы вопросов, которые поступили еще до "Большого разговора" на почту пресс-службы Президента, такие:

  • изменения в Конституцию страны

  • вакцинация от коронавируса

  • вопросы личного характера

Так что диалог ожидается очень интересным! Встреча будет транслироваться в понедельник, 9 августа, в прямом эфире. Начало в 11:00. Не пропустите!

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