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А. Лукашенко: Академия управления при Президенте должна стать главным вузом

Роль Академии управления при Президенте в формировании госаппарата, повышение качества подготовки в тандеме с ПВТ и новый закон о госслужбе.

Эти тезисы прозвучали сегодня во время большого диалога Главы государства со слушателями, студентами и профессорско-преподавательским составом Академии управления. Этот год юбилейный для многих госорганов страны, за четвертьвековую историю создана устойчивая модель управления. В числе ее ориентиров три кита: суверенитет, благополучие белорусов и справедливое отношение к людям. Поэтому эта встреча - повод не только подвести итоги, но и поставить новые задачи перед отечественной системой госуправления. А ей остро необходимы руководители новой формации со знанием иностранных языков, антикризисным управлением, люди, нацеленные на высокий результат.


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В Беларуси разработают новый закон о госслужбе. Такую задачу поставил Президент

Интересный факт: эту работу поручили группе ученых и экспертов, которые в большинстве не являются госслужащими - такой свежий взгляд со стороны. Предстоит значительное обновление и в части требований служебной дисциплины, комплекса материальных и соцгарантий, которые компенсируют возлагаемые на госслужащих ограничения. Заимствовать зарубежные модели не собираются, в приоритете реалии государственной политики.

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