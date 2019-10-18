А. Лукашенко: Академия управления при Президенте должна стать главным вузом

Роль Академии управления при Президенте в формировании госаппарата, повышение качества подготовки в тандеме с ПВТ и новый закон о госслужбе.



Эти тезисы прозвучали сегодня во время большого диалога Главы государства со слушателями, студентами и профессорско-преподавательским составом Академии управления. Этот год юбилейный для многих госорганов страны, за четвертьвековую историю создана устойчивая модель управления. В числе ее ориентиров три кита: суверенитет, благополучие белорусов и справедливое отношение к людям. Поэтому эта встреча - повод не только подвести итоги, но и поставить новые задачи перед отечественной системой госуправления. А ей остро необходимы руководители новой формации со знанием иностранных языков, антикризисным управлением, люди, нацеленные на высокий результат.