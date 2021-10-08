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А. Лукашенко: Ассортимент и обслуживание в агрогородках не должны отличаться от столичных
Ассортимент и обслуживание в агрогородках не должны отличаться от столичных. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая участие в общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, передает корреспондент БелТА.
Глава государства обратил внимание, что объекты потребкооперации должны работать с подходом "качество превыше всего".
"Если вы не будете держать уровень сервиса, заниматься реконструкцией и обновлением магазинов и кафе, они не выживут. Современный уровень торговли очень высок. Белорусы за последние годы привыкли, по сути, к европейскому качеству услуг. И если вы хотите поддерживать достойный уровень и в малых населенных пунктах, агрогородках, то ассортимент и обслуживание там не должны отличаться от столичных", - заявил Александр Лукашенко.
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