А. Лукашенко: Ассортимент и обслуживание в агрогородках не должны отличаться от столичных

Ассортимент и обслуживание в агрогородках не должны отличаться от столичных. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая участие в общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, передает корреспондент БелТА .

"Если вы не будете держать уровень сервиса, заниматься реконструкцией и обновлением магазинов и кафе, они не выживут. Современный уровень торговли очень высок. Белорусы за последние годы привыкли, по сути, к европейскому качеству услуг. И если вы хотите поддерживать достойный уровень и в малых населенных пунктах, агрогородках, то ассортимент и обслуживание там не должны отличаться от столичных", - заявил Александр Лукашенко.

