А.Лукашенко: Беларусь будет перенимать передовой опыт России в образовании

Беларусь будет перенимать передовой опыт России в образовании, он в том числе будет использоваться при развитии национальной системы подготовки перспективных кадров. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.







Этот день в Сочи посвящен гуманитарному сотрудничеству двух стран. Обсуждение вопросов из этой сферы проходит на базе образовательного центра "Сириус". Обучение там проводят сразу по трем направлениям - наука, спорт, искусство. Каждый месяц в центр приезжают около восьми сотен юных талантов. Спортивные навыки дети оттачивают на олимпийских объектах, а с будущими учеными занимаются лучшие преподаватели страны. Такой опыт нам интересен, учитывая, что свой детский технопарк создадут и в Беларуси.

Главы государств вместе осмотрели комплекс, пообщались с его воспитанниками, среди которых есть и талантливые ребята из Беларуси. Кстати, школьники и педагоги нашей страны не раз принимали участие в образовательных программах центра "Сириус" и в программах повышения квалификации. В феврале двое студентов - граждане Беларуси Илья Пчелинцев и Андрей Чаусов - приняли участие в первом специализированном практикуме-акселераторе, организованном "Яндексом" и "Сириусом". Свои разработки ребята сегодня презентовали двум лидерам. После главы государств провели рабочую встречу с участием профильных министров, курирующих культуру, образование и спорт, где определили перспективные ниши сотрудничества в этих сферах.





По итогам встречи главы государств не обделили вниманием прессу. Причем не только сделали свойственное такому формату "протокольное заявление для СМИ", но и ответили на вопросы журналистов.