3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
А.Лукашенко: Беларусь будет перенимать передовой опыт России в образовании
Беларусь будет перенимать передовой опыт России в образовании, он в том числе будет использоваться при развитии национальной системы подготовки перспективных кадров. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.
Этот день в Сочи посвящен гуманитарному сотрудничеству двух стран. Обсуждение вопросов из этой сферы проходит на базе образовательного центра "Сириус". Обучение там проводят сразу по трем направлениям - наука, спорт, искусство. Каждый месяц в центр приезжают около восьми сотен юных талантов. Спортивные навыки дети оттачивают на олимпийских объектах, а с будущими учеными занимаются лучшие преподаватели страны. Такой опыт нам интересен, учитывая, что свой детский технопарк создадут и в Беларуси.
Главы государств вместе осмотрели комплекс, пообщались с его воспитанниками, среди которых есть и талантливые ребята из Беларуси. Кстати, школьники и педагоги нашей страны не раз принимали участие в образовательных программах центра "Сириус" и в программах повышения квалификации. В феврале двое студентов - граждане Беларуси Илья Пчелинцев и Андрей Чаусов - приняли участие в первом специализированном практикуме-акселераторе, организованном "Яндексом" и "Сириусом". Свои разработки ребята сегодня презентовали двум лидерам. После главы государств провели рабочую встречу с участием профильных министров, курирующих культуру, образование и спорт, где определили перспективные ниши сотрудничества в этих сферах.
По итогам встречи главы государств не обделили вниманием прессу. Причем не только сделали свойственное такому формату "протокольное заявление для СМИ", но и ответили на вопросы журналистов.
, обсуждались не толькоэкономические вопросы, широкая повестка союзной интеграции. Конечно, большая часть этого обсуждения проходила за закрытыми дверями и безтелекамер. Поэтому в детали переговорови обсуждаемых вопросов лидеры посвятилижурналистов.
Президент
Все
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Политика
Все
Общество
Все
Диалог бизнеса и власти - в Беларуси стартовала Неделя предпринимательства
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
В мире
Все
Бывший глава Минфина Германии: Шольц использует Украину как предлог для увеличения дефицита бюджета
На него делали огромную ставку, но что-то пошло не так - как Шольц потерял доверие у немцев
Передадут ли Трампу войну, которую невозможно потушить?
Почему во Франции перестали вести учет бездомных и как дети становятся товаром для взрослых
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера