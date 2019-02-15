А.Лукашенко: Беларусь будет перенимать передовой опыт России в образовании

Беларусь будет перенимать передовой опыт России в образовании, в том числе в развитии национальной системы подготовки перспективных кадров. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Президентом России - Владимиром Путиным.





Этот день в Сочи посвящен гуманитарному сотрудничеству двух стран. Обсуждение вопросов из этой сферы проходит на базе образовательного центра "Сириус". Обучение там проводят сразу по трем направлениям - наука, спорт, искусство. Каждый месяц в центр приезжают около восьми сотен юных талантов. Спортивные навыки дети оттачивают на олимпийских объектах, а с будущими учеными занимаются лучшие преподаватели страны. Такой опыт нам интересен, учитывая, что свой детский технопарк создадут и в Беларуси. Главы государств вместе осмотрели комплекс, пообщались с его воспитанниками, среди которых есть и талантливые ребята из Беларуси. Кстати, школьники и педагоги нашей страны не раз принимали участие в образовательных программах центра "Сириус" и в программах повышения квалификации. В феврале двое студентов - граждане Беларуси Илья Пчелинцев и Андрей Чаусов - приняли участие в первом специализированном практикуме-акселераторе, организованном "Яндексом" и "Сириусом". Свои разработки ребята сегодня презентовали двум лидерам. После главы государств провели рабочую встречу с участием профильных министров, курирующих культуру, образование и спорт, где определили перспективные ниши сотрудничества в этих сферах.

По итогам встречи главы государств пообщались с прессой. Причем не только сделали свойственное такому формату "протокольное заявление для СМИ", но и ответили на вопросы журналистов. У Александра Лукашенко и Владимира Путина на протяжении трех дней были плотные контакты, обсуждались как экономические вопросы, так и широкая повестка союзной интеграции. Конечно, большая часть этого обсуждения проходила за закрытыми дверями и без телекамер. Поэтому в детали переговоров лидеры посвятили журналистов. У Президента Беларуси они поинтересовались напрямую, звучала ли тема налогового маневра во время встречи с Владимиром Путиным.







После совещания в образовательном центре "Сириус" президенты Беларуси и России отправились на сочинскую арену "Шайба", чтобы принять участие в хоккейном матче. Александр Лукашенко с сыном Николаем, а также ряд других игроков вышли на лед раньше Владимира Путина и около получаса катались и отрабатывали броски по воротам. Лидеры двух стран выступали за команду "Тигров", их соперниками была команда под названием "Медведи". Александр Лукашенко и Владимир Путин играли под первым и одиннадцатым номерами соответственно. Матч продолжался три периода по 15 минут, в итоге "Тигры" победили с разгромным счетом 16:1. Как Владимир Путин, так и Александр и Николай Лукашенко отличились заброшенными шайбами, причем в ряде случаев взятие ворот заканчивалось комбинацией именно в связке: Путин - Лукашенко - Лукашенко.