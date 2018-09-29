А.Лукашенко: Беларусь готова принять активное участие в плане индустриализации Таджикистана

Беларусь готова принять активное участие в плане индустриализации Таджикистана. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Переговоры состоялась в Душанбе во Дворце Нации. Это здание уникально по своей архитектуре и, в особенности, отделке. Каждый из залов выполнен в своей особой технике. Например, все элементы помещения, где шел разговор, выполнены вручную из дерева. Не исключено, что и в Минске во Дворце Независимости скоро появится зал в подобном стиле. Такую возможность обсудили сами лидеры еще до официальной переговорной части. Сама встреча прошла в дружеской атмосфере. Глава белорусского государства также поблагодарил Таджикистан за радушие и теплоту. Отметив, что это сказано отнюдь не для протокола.

Основное внимание - вопросам экономики. Эмомали Рахмон заявил, что договоренности, достигнутые в ходе официального визита Александра Лукашенко в мае текущего года, успешно реализуются. Главная задача, которую поставили президенты, - ускорить этот процесс. Беларусь со своей стороны готова и дальше способствовать развитию контактов на всех уровнях.

Хорошим примером сотрудничества служит предприятие по сборке сельхозтехники, которое сегодня также посетили лидеры. Сегодня в Гиссаре открыли вторую очередь производства и шоурум, где представлено все, что может предложить наша страна в области машиностроения и сопутствующих товаров. Начиная от шин и моторов и заканчивая самыми современными энергонасыщенными тракторами и специально разработанными для Таджикистана горными косилками.

Напомним, в 2017 году товарооборот между Беларусью и Таджикистаном составил почти 43 миллиона долларов. На таджикской территории действуют субъекты товаропроводящей сети - более 15-ти белорусских предприятий.