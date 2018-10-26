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А.Лукашенко: Военный конфликт в Украине должны решать три славянских народа
Военный конфликт в Украине должны решать три славянских народа. Тему важности мира в соседней стране сегодня во время пленарного заседания I Форума регионов двух государств озвучил Президент Александр Лукашенко. Беларусь готова помочь в разрешении конфликта на востоке Украины, ведь это общая беда для наших стран.
Александр Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь настроена на предметный и конструктивный диалог с Украиной во всех сферах в духе доверия и взаимной поддержки. Наша страна готова участвовать в модернизации инфраструктуры украинских городов, поставлять технику и вместе выходить на рынки третьих стран. Сумма контрактов, подписанных на I Форуме регионов Беларуси и Украины, уже превысила 100 миллионов долларов. Итоги масштабного мероприятия сегодня в "Панораме ".
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