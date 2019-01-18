А. Лукашенко: Беларусь продолжит целенаправленно и спокойно защищать свой суверенитет

Беларусь продолжит целенаправленно и спокойно защищать свой суверенитет и не позволит столкнуть россиян и белорусов в угоду чужим интересам. Сегодня об этом заявил Президент во время откровенного и живого диалога с дипломатами, которые возглавляли МИД в разные годы независимости.



Встреча прошла в канун 100-летия отечественной дипслужбы, но станет новой доброй традицией. Причем, использовать таким образом знания, опыт и авторитет будут не только в дипломатии, но и по другим направлениям госслужбы. Такое поручение в ходе дискуссии было дано главе Администрации Президента Наталье Качановой. Как отметил действующий глава внешнеполитического ведомства на встрече, Президент и прежде регулярно запрашивал позицию и анализ опытных дипломатов, а в самом МИДе делают ставку на преемственность и последовательное развитие внешнеполитических и внешнеэкономических инициатив.







Сегодняшний диалог Президента с дипломатами вышел далеко за рамки протокольных поздравлений с вековым юбилеем дипслужбы. В частности, подробно обсуждались принципы интеграционного продвижения в Союзном государстве, глобальная инициатива "Хельсинки-2" и препятствия на пути ее реализации. Также объемно прозвучали позиция Беларуси по украинскому конфликту и наши оценки отношений с западными соседями и партнерами. Президент отметил высокую ценность Министерства иностранных дел для государства, а для повышения престижа дипслужбы заявил об учреждении нового профессионального праздника - Дня дипломатического работника и особых геральдических символов.





Александр Лукашенко поручил видеть и слышать аксакалов дипломатии, тем более, что, несмотря на разницу взглядов и позиций, все они патриоты Беларуси и едины в отношении к ценности суверенитета. В конце встречи Президенту вручили памятную медаль к 100-летию дипслужбы и сделали общее фото. Все подробности откровенного диалога Президента с цветом суверенной белорусской дипломатии смотрите в наших следующих выпусках.

