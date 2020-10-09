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А. Лукашенко: Белорусы голосовали за мир и порядок, мы обязаны выполнить наказ народа
Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси. Это заявил сегодня Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам.
Более двух десятков участников. Состав внушительный. За одним столом вице-премьеры, губернаторы, представители Минздрава и силового блока государства. Экономика, достойный уровень жизни белорусов, внутриполитическая ситуация и обстановка на внешнем контуре. Все темы в центре внимания. И, пожалуй, один из ключевых посылов - сплотиться и выстоять, чтобы не допустить развития сценариев тех стран, где сейчас неспокойно. Ведь, несмотря на глобальные шоки, разгула преступности не допущено, экономика сохраняет устойчивость. Беларусь выполняет обязательства как внешние долговые, так и социальные. И даже находит возможности для наращивания инвестиционного и промышленного потенциала, чтобы обеспечить достойный уровень жизни населения.
А. Лукашенко: Белорусы голосовали за мир и порядок, мы обязаны выполнить наказ народа
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "У нас правовое государство, нельзя допустить разгула преступности, чтобы кто-то подумал, что в этих условиях закон не работает. Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, мы обязаны выполнить этот наказ народа. Надо понимать, что мы находимся в условиях беспрецедентной внешней турбулентности. Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси. Сохраним стабильность внутри Беларуси - выживем, нет - нас разделят. Еще на этапе предвыборной кампании предостерегал о многих опасностях и вызовах, с которыми столкнется страна. Помните, я говорил, что выборы будут очень интересными, а после выборов будет еще интереснее? Вы послушали, президент красиво сказал, и ладно. А сегодня все говорят: да… Я вам говорил, что пандемия пройдет, коронавирус пройдет, но где будем мы? Помните, я говорил, что Беларусь на разрыв? Все это произошло. И происходит. А мы должны выстоять. Если мы хотим зваться народом, если мы нация, мы должны сплотиться и выстоять".
Президент о задаче власти: дать четкий ориентир дальнейших шагов
Первоочередная задача нынешней власти, по мнению Президента (причем не только идеологической вертикали) - дать четкий ориентир дальнейшего общественно-политического развития. Белорусы хотят стабилизации обстановки. Часть из них в состоянии неопределенности. И важно представить четкие шаги, которые намеренно дальше сделает белорусское государство. Ряд вопросов Александр Лукашенко задал Министерству образования и профсоюзам.
Президент требует пересмотреть работу профсоюзной вертикали
Профсоюзы. Их задача - защищать права трудящихся. В большей части председатели профсоюзных организаций не поддались политическому ажиотажу. Они здорово сработали на выборах и эту непростую ношу несут и сейчас. Но есть лидеры, особенно первичек, которые на предприятиях должны были быть на передовой. Некоторые ушли в тень, а отдельные спрятались под плинтус. Нам нужно немедленно пересмотреть подходы в работе профсоюзной вертикали, направив усилия на формирование доверительного взаимодействия руководства предприятий и трудящихся. Профсоюзам, как и любой другой организации, в том числе и молодежной, надо найти конкретную работу и показать населению, что они занимаются делом".
Президент указал на недостатки в работе СМИ и в кадровой политике
Немало недостатков Александр Лукашенко видит и в работе средств массовой информации. Должно быть мощное ядро, готовое отстаивать информационный суверенитет - филигранно, прицельно и наступательно. Также, убежден Президент, государство должно проводить более настойчивую информационную политику в интернете. Особое внимание кадрам. Видеть инициативных людей с активной государственной позицией и способностью вести диалог с населением. Надежность, патриотизм, преданность идеям народа выходят на первый план.