Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси. Это заявил сегодня Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам.



Более двух десятков участников. Состав внушительный. За одним столом вице-премьеры, губернаторы, представители Минздрава и силового блока государства. Экономика, достойный уровень жизни белорусов, внутриполитическая ситуация и обстановка на внешнем контуре. Все темы в центре внимания. И, пожалуй, один из ключевых посылов - сплотиться и выстоять, чтобы не допустить развития сценариев тех стран, где сейчас неспокойно. Ведь, несмотря на глобальные шоки, разгула преступности не допущено, экономика сохраняет устойчивость. Беларусь выполняет обязательства как внешние долговые, так и социальные. И даже находит возможности для наращивания инвестиционного и промышленного потенциала, чтобы обеспечить достойный уровень жизни населения.



А. Лукашенко: Белорусы голосовали за мир и порядок, мы обязаны выполнить наказ народа



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "У нас правовое государство, нельзя допустить разгула преступности, чтобы кто-то подумал, что в этих условиях закон не работает. Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, мы обязаны выполнить этот наказ народа. Надо понимать, что мы находимся в условиях беспрецедентной внешней турбулентности. Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси. Сохраним стабильность внутри Беларуси - выживем, нет - нас разделят. Еще на этапе предвыборной кампании предостерегал о многих опасностях и вызовах, с которыми столкнется страна. Помните, я говорил, что выборы будут очень интересными, а после выборов будет еще интереснее? Вы послушали, президент красиво сказал, и ладно. А сегодня все говорят: да… Я вам говорил, что пандемия пройдет, коронавирус пройдет, но где будем мы? Помните, я говорил, что Беларусь на разрыв? Все это произошло. И происходит. А мы должны выстоять. Если мы хотим зваться народом, если мы нация, мы должны сплотиться и выстоять".

Президент о задаче власти: дать четкий ориентир дальнейших шагов

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Первоочередная задача нынешней власти, по мнению Президента (причем не только идеологической вертикали) - дать четкий ориентир дальнейшего общественно-политического развития. Белорусы хотят стабилизации обстановки. Часть из них в состоянии неопределенности. И важно представить четкие шаги, которые намеренно дальше сделает белорусское государство. Ряд вопросов Александр Лукашенко задал Министерству образования и профсоюзам.



Президент требует пересмотреть работу профсоюзной вертикали

Профсоюзы. Их задача - защищать права трудящихся. В большей части председатели профсоюзных организаций не поддались политическому ажиотажу. Они здорово сработали на выборах и эту непростую ношу несут и сейчас. Но есть лидеры, особенно первичек, которые на предприятиях должны были быть на передовой. Некоторые ушли в тень, а отдельные спрятались под плинтус. Нам нужно немедленно пересмотреть подходы в работе профсоюзной вертикали, направив усилия на формирование доверительного взаимодействия руководства предприятий и трудящихся. Профсоюзам, как и любой другой организации, в том числе и молодежной, надо найти конкретную работу и показать населению, что они занимаются делом".

Президент указал на недостатки в работе СМИ и в кадровой политике