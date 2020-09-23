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А. Лукашенко: Будет сделано все, чтобы сберечь спокойствие в Беларуси
Александр Лукашенко вступил в должностьПрезидента Беларуси. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.
На торжество пригласили порядка 700 человек. В зале высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных органов власти, республиканских СМИ, деятели науки, культуры и спорта.
В соответствии с Конституцией страны президент вступает в должность после принесения присяги на верность своему народу и Отечеству, положив правую руку на Конституцию. Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги.
После председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь. Во время торжественной церемонии глава государства заявил, что вступает в должность с чувством гордости за свой народ.
Президент подчеркнул: будет сделано все, чтобы сберечь спокойствие в Беларуси. Наша страна как любое сильное государство всегда останется мирной и дружелюбной. А ее внутренняя политика останется социально ориентированной.
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