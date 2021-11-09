А. Лукашенко дал интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту И. Коротченко

Президент Беларуси сегодня дал интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко.

Беседа продолжалась почти два с половиной часа. Обсуждали итоги состоявшегося недавно заседания Высшего госсовета Союзного государства, основное содержание и направления развития интеграции Беларуси и России.

Острая и актуальная тема - миграционный кризис. Александр Лукашенко подробно высказал свою позицию о том, кто и почему виноват в сложившейся ситуации.

А. Лукашенко о войне с мигрантами на границе Польши

В интервью глава государства подробно рассказал и о действующей в Евросоюзе мафиозной структуре по организации транзита мигрантов.

Речь также шла в целом об обстановке в регионе и мире - о напряженности на западных рубежах, ситуации в Украине, о растущем геополитическом противостоянии. Еще один блок вопросов касался внутренней повестки дня в Беларуси - анализ событий прошлого года, работа над изменениями Конституции и подготовка к предстоящему референдуму, также эпидемиологическая ситуация и вопросы лечения больных. Учитывая тематическую направленность журнала, речь также шла о развитии военно-промышленного комплекса Беларуси, о сотрудничестве в этой сфере с Россией.

В этом году Игорь Коротченко принимал участие во встрече главы белорусского государства с представителями медийного сообщества "Большой разговор с Президентом", где обратился к Александру Лукашенко с просьбой об интервью. Белорусский лидер согласился и слово сдержал.

Также в последнее время Игорь Коротченко в качестве эксперта активно высказывался в средствах массовой информации по актуальным темам, в том числе по белорусской повестке.

Телеверсию интервью "Беларусь 1" покажет в субботу