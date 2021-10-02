А. Лукашенко - журналисту CNN: Дай бог, чтобы у меня всегда была такая оппозиция, как сейчас

Глава государства Александр Лукашенко в интервью телекомпании CNN рассказал, кого он считает лидерами оппозиции и есть ли они в Беларуси.

В своем вопросе журналист упомянул о встрече Президента США со Светланой Тихановской. В ответ Президент отказался рассуждать "про персонаж в женском роде". "Я против женщин не воюю. Поэтому не хочу давать никаких характеристик", - пояснил он. Единственное, на что обратил внимание белорусский лидер: Тихановская сама попросила главу государства, чтобы ее доставили на границу с Литвой, хотя беглыепытаются все представить иначе, якобы она бежала от преследования.

"Тихановская никуда не бежала. Она попросила меня, чтобы я ее доставил на границу с Литвой. И не только ее, еще нескольких человек. Что я и сделал. Как же она бежала? Вы хотите доказательств? Мы можем вам их предоставить, - подчеркнул Александр Лукашенко, отметив, что журналист в очередной раз оперирует фейками. - Вас или дезинформировали, или вы хотите дезинформировать ваших зрителей и слушателей".

Телеверсию интервью Президента А. Г. Лукашенко американской компании CNN смотрите

Что касается в целом наличия в Беларуси так называемой оппозициии ее лидеров, то Президент с долей юмора сказал: "Дай бог, чтобы у меня всегда была такая оппозиция, как сейчас. Лидеры оппозиции - это те, которые живут в этой стране, имеют иную точку зрения и, высказывая ее, борются за реализацию этой альтернативной точки зрения. Таких персонажей в Беларуси нет. Они где-то таму васна ваши деньги содержатся".

"Если вы революционер и ввязались в революцию, а тем более, пытались осуществить блицкриг (на ваши деньги, здесь были такие), так вы должны быть готовы ко всему. Что, не так в истории было? А если вы хотели просто заработать на этом или хайпануть, как у нас это принято сегодня говорить, ну тогда это другой вопрос", - заметил белорусский лидер.