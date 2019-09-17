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А.Лукашенко: Депутатам нужно поработать максимально эффективно
Нынешнему созыву депутатов нужно ускорить работу над основополагающими документами. Речь о прогнозе социально-экономического развития и о бюджете страны на следующий год. Об этом заявил накануне Президент на встрече с Председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко. Нынешний состав завершает работу - финальная сессия палаты представителей шестого созыва откроется 2 октября. Александр Лукашенко высказал пожелание, чтобы в парламент активнее выдвигались политические партии и женщины. Глава государства также рассказал, чего ждет от нового состава и анонсировал встречу с составом нынешним.
И уже в ближайшее время проект бюджета на следующий год поступит в Палату представителей на рассмотрение. Об этом в проекте "Разговор у Президента" заявил спикер Владимир Андрейченко. Главный финансовый документ страны депутатский корпус планирует принять в двух чтениях уже до конца октября. В повестке дня осенней сессии, которая открывается через две недели, 60 проектов законов. 40 из них уже в графике для вынесения в Овальный зал. Над проектом бюджета законодатели работают с начала лета.
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