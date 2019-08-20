А.Лукашенко: Доверие людей к власти и внутриполитическая ситуация лежат в основе стабильности в государстве

Доверие людей к власти и внутриполитическая ситуация лежат в основе стабильности в государстве.Об этом заявил Президент сегодня на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов.

От того, насколько слаженно функционирует весь механизм, зависит доверие людей



Александр Лукашенко обозначил ключевые проблемы этой сферы. Защитить права и жизнь человека - главная задача системы в целом. А от того, насколько слаженно функционирует весь механизм, зависит доверие людей. Президент делает акцент на неотвратимости наказания за преступление, но также обращает внимание на проблемы, а они зачастую обнажаются именно после обращений граждан. Белорусы в праве рассчитывать на результат, ведь для качественной работы правоохранителей созданы все условия.







На фоне ситуации у географических соседей белорусское общество видит результаты качества работы своих правоохранителей и власти в целом.

