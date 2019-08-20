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А.Лукашенко: Доверие людей к власти и внутриполитическая ситуация лежат в основе стабильности в государстве
Доверие людей к власти и внутриполитическая ситуация лежат в основе стабильности в государстве.Об этом заявил Президент сегодня на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов.
От того, насколько слаженно функционирует весь механизм, зависит доверие людей
Александр Лукашенко обозначил ключевые проблемы этой сферы. Защитить права и жизнь человека - главная задача системы в целом. А от того, насколько слаженно функционирует весь механизм, зависит доверие людей. Президент делает акцент на неотвратимости наказания за преступление, но также обращает внимание на проблемы, а они зачастую обнажаются именно после обращений граждан. Белорусы в праве рассчитывать на результат, ведь для качественной работы правоохранителей созданы все условия.
На фоне ситуации у географических соседей белорусское общество видит результаты качества работы своих правоохранителей и власти в целом.
Эпоха высоких технологий и, как следствие, качественного доступа к любой информации позволяет дать трезвую оценку. По итогам совещания госсекретарь Совета безопасности страны поделился подробностями с журналистами. От действий правоохранителей не должен пострадать ни один невиновный человек. Будут меняться подходы, стиль и повышаться качество работы. Особое внимание критериям оценки - нельзя дать повода работать для галочки, ориентируясь на выполнение статистических показателей.
Напомним, Глава государства анонсировал совещание с правоохранительным блоком страны ровно неделю назад во время доклада руководителя Следственного комитета. Поводом стали итоги расследования ряда уголовных дел.
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