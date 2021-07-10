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А. Лукашенко: Единство народа Беларуси в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии незыблемо

В Александрии проходит большой купальский фестиваль. На праздник приехал Президент. Александр Лукашенко по давней традиции обратился к гостям форума. Этим вечером Президент говорил о силе родной земли, наших традиций и единстве нации.

На берегу Днепра начинается гала-концерт. В нынешнем году его называют поистине народным. Местные жители сами определяли репертуар. Но независимо от музыкальных предпочтений - здесь всегда душевно и самобытно. Именно такая атмосфера всегда царит в Александрии.


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