А. Лукашенко: Единство народа Беларуси в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии незыблемо

В Александрии проходит большой купальский фестиваль. На праздник приехал Президент. Александр Лукашенко по давней традиции обратился к гостям форума. Этим вечером Президент говорил о силе родной земли, наших традиций и единстве нации.



На берегу Днепра начинается гала-концерт. В нынешнем году его называют поистине народным. Местные жители сами определяли репертуар. Но независимо от музыкальных предпочтений - здесь всегда душевно и самобытно. Именно такая атмосфера всегда царит в Александрии.





