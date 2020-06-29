А. Лукашенко: Если мы сделаем хоть один неосторожный шаг, мы рухнем

Закрытая часть супероткровенного диалога Президента с активом Минской области в Солигорске. Эксклюзив Агентства теленовостей.



А. Лукашенко: Пандемия. Не специально ли это было создано, чтобы, столкнувшись лбами, Китай и Америка переделили мир





Континент пришел в движение, а тут Беларусь с суверенным мнением

А что в нашей Европе и с нашей Россией - сплошные рубцы на теле региона. Туманный Альбион отчаливает от Брюссельского причала. Рубец военного конфликта - на Украине. Исторический шрам - по странам Балтии, Польше и Чехии. Новая Европа против Старой. России пытаются отрубить ее нефтегазовое преимущество, и новый пакт с Германией и Турцией в виде Северного и Южного потоков.

Весь континент пришел в движение, а тут Беларусь с ее хладнокровием и суверенным мнением. Да еще свои ВПК, армия, позиция по ракетам средней и меньшей дальности. Кому, скажите, такое приятно, особенно в смутное время? Это политическая логика. А экономическая? Два НПЗ подходят к финишу модернизации. Свое машиностроение и индустриальный задел вплоть до высоких космических технологий. Со дня на день заработает атомная станция. Тот же Беларуськалий - это каждая пятая тонна калийных удобрений на планете - как аргумент в эпоху дефицита продовольствия. Да за такой куш, можно не то, что в выборы вмешаться - "людоедов политических" сюда прислать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Европейский союз ближе к нам. Помните Брексит -выход Великобритании из Европейского союза. Процесс завершается, Трамп поддержал Джонсона, и они окончательно вышли из Европейского союза. Считаю, что зря. Конечно, нам Европейский союз напакостил много: они вводили против нас санкции, выстроили забор на восточной границе в Польше, не хотели с нами разговаривать. Не потому, что мы проводили не ту политику. Нет. Они не смогли подчинить Беларусь своему влиянию. Мы от этого отказались.



З ажаты между молотом и наковальней: с одной стороны Россия, с другой - Евросоюз, и котел с юга - воюющая Украина

Времена прошли, они поняли свою ошибку, появился повод (в том числе война в Украине и "нормандский формат"в Минске) для того, чтобы наладить с нами отношения. А почему мы должны с ними ссориться? Мы стали налаживать, потихонечку выстраивать с ними отношения, говоря по-народному, не ложась под них. Мы хотели достойно с ними сотрудничать, и они это приняли.

Наконец-то нас заметили американцы. Оказывается, Беларусь для них тоже важна. И вот приезд многих американцев, а потом госсекретаря в Беларусь очень возбудил нашего восточного соседа. Но мы суверенное, независимое государство и вправе осуществлять свою как внутреннюю, так и внешнюю политику. Я исходил прежде всего из этого, понимая, что зажат вместе с вами между молотом и наковальней: с одной стороны Россия, с другой -Евросоюз, и котел, который нас постоянно подогревает с юга -воюющая Украина.





Что касается Европейского союза, там очень сейчас обострились отношения между Германией и Францией, старыми и матерыми странами, с одной стороны, и странами Вышеградской группы (Польшей, Венгрией, Чехией и Словакией) - с другой. Новые государства Европейского союза потребовали уважения к себе.

Потерять Беларусь - это сильнейший удар по внутренней политике России

А что на востоке? Россия оказалась втянутой во все войны и конфликты. Кроме этого, появились очень серьезные внутренние проблемы. Они связаны с серьезным падением цен на углеводороды, к тому же, как и у нас, появилась у них политическая пандемия - обнуление, новая конституция. Единственный союзник, который остался у России, -Беларусь. Я часто Путину об этом говорю: "Я понимаю, что ты не можешь Беларусь потерять, я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь". Почему? Потому что начался процесс выдавливания России из очень маржинальных рынков: а) Евросоюза, б) Украины. Это очень высокодоходные рынки. Их начали выдавливать, так что, они будут против нас воевать? Мы у России вторые покупатели газа после немцев, мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически. Но больше всего политически. Потерять Беларусь -это сильнейший удар по внутренней политике России.

Если мы сделаем хоть один неосторожный шаг, рухнем под обломками противоречий, конфликтов и империй