3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
А. Лукашенко: Если мы сделаем хоть один неосторожный шаг, мы рухнем
Закрытая часть супероткровенного диалога Президента с активом Минской области в Солигорске. Эксклюзив Агентства теленовостей.
А. Лукашенко: Пандемия. Не специально ли это было создано, чтобы, столкнувшись лбами, Китай и Америка переделили мир
Континент пришел в движение, а тут Беларусь с суверенным мнением
А что в нашей Европе и с нашей Россией - сплошные рубцы на теле региона. Туманный Альбион отчаливает от Брюссельского причала. Рубец военного конфликта - на Украине. Исторический шрам - по странам Балтии, Польше и Чехии. Новая Европа против Старой. России пытаются отрубить ее нефтегазовое преимущество, и новый пакт с Германией и Турцией в виде Северного и Южного потоков.
Весь континент пришел в движение, а тут Беларусь с ее хладнокровием и суверенным мнением. Да еще свои ВПК, армия, позиция по ракетам средней и меньшей дальности. Кому, скажите, такое приятно, особенно в смутное время? Это политическая логика. А экономическая? Два НПЗ подходят к финишу модернизации. Свое машиностроение и индустриальный задел вплоть до высоких космических технологий. Со дня на день заработает атомная станция. Тот же Беларуськалий - это каждая пятая тонна калийных удобрений на планете - как аргумент в эпоху дефицита продовольствия. Да за такой куш, можно не то, что в выборы вмешаться - "людоедов политических" сюда прислать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
"Европейский союз ближе к нам. Помните Брексит -выход Великобритании из Европейского союза. Процесс завершается, Трамп поддержал Джонсона, и они окончательно вышли из Европейского союза. Считаю, что зря. Конечно, нам Европейский союз напакостил много: они вводили против нас санкции, выстроили забор на восточной границе в Польше, не хотели с нами разговаривать. Не потому, что мы проводили не ту политику. Нет. Они не смогли подчинить Беларусь своему влиянию. Мы от этого отказались.
Зажатымежду молотом и наковальней: с одной стороны Россия, с другой - Евросоюз, и котел с юга- воюющая Украина
Времена прошли, они поняли свою ошибку, появился повод (в том числе война в Украине и "нормандский формат"в Минске) для того, чтобы наладить с нами отношения. А почему мы должны с ними ссориться? Мы стали налаживать, потихонечку выстраивать с ними отношения, говоря по-народному, не ложась под них. Мы хотели достойно с ними сотрудничать, и они это приняли.
Наконец-то нас заметили американцы. Оказывается, Беларусь для них тоже важна. И вот приезд многих американцев, а потом госсекретаря в Беларусь очень возбудил нашего восточного соседа. Но мы суверенное, независимое государство и вправе осуществлять свою как внутреннюю, так и внешнюю политику. Я исходил прежде всего из этого, понимая, что зажат вместе с вами между молотом и наковальней: с одной стороны Россия, с другой -Евросоюз, и котел, который нас постоянно подогревает с юга -воюющая Украина.
Что касается Европейского союза, там очень сейчас обострились отношения между Германией и Францией, старыми и матерыми странами, с одной стороны, и странами Вышеградской группы (Польшей, Венгрией, Чехией и Словакией) - с другой. Новые государства Европейского союза потребовали уважения к себе.
Потерять Беларусь - это сильнейший удар по внутренней политике России
А что на востоке? Россия оказалась втянутой во все войны и конфликты. Кроме этого, появились очень серьезные внутренние проблемы. Они связаны с серьезным падением цен на углеводороды, к тому же, как и у нас, появилась у них политическая пандемия - обнуление, новая конституция. Единственный союзник, который остался у России, -Беларусь. Я часто Путину об этом говорю: "Я понимаю, что ты не можешь Беларусь потерять, я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь". Почему? Потому что начался процесс выдавливания России из очень маржинальных рынков: а) Евросоюза, б) Украины. Это очень высокодоходные рынки. Их начали выдавливать, так что, они будут против нас воевать? Мы у России вторые покупатели газа после немцев, мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически. Но больше всего политически. Потерять Беларусь -это сильнейший удар по внутренней политике России.
Если мы сделаем хоть один неосторожный шаг, рухнем под обломками противоречий, конфликтов и империй
Подходим к главному вопросу. Я со всего мира подводил вас в эту точку, на которой мы живем. Я так долго об этом говорил, чтобы вы поняли, что происходит вокруг нас и что будет с нами, если мы сделаем хоть один неосторожный шаг. Мы рухнем под обломками этих противоречий, конфликтов и империй. Вот такая ситуация вокруг, и здесь грянула эпидемия, а потом пандемия".
А. Лукашенко: Я как Президент, с ума сходя, все эти 3 месяца переживал за то, что творится с этим COVID-19
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
Акциз на энергетики, налогообложение крипты: какие изменения предусмотрены в проекте НК-2025
Сколько белорусов ездят на люксовых авто и почему для таких владельцев повысили налог
Только Geely? Николай Снопков назвал топовые белорусско-китайские производства
В Острошицком Городке после реконструкции открылся реабилитационный комплекс "Росток"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов