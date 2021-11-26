А. Лукашенко: Если мы сейчас в Беларуси не решим проблему беженцев, она будет на порядок мощнее

Наша задача - помочь людям, попавшим в беду. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко. Президент приехал в логистический центр рядом с пунктом пропуска "Брузги" на границе. Это было ожидаемо, учитывая, что белорусский лидер никогда не отмахивается от людей и, казалось бы, неразрешимых проблем. Он всегда там, где нужна помощь. Глава государства напрямую, глаза в глаза говорил с людьми, которые застряли у польского кордона. Беларусь оказала беженцам всю возможную гуманитарную помощь, предоставила площадку для размещения - не под открытым же небом ждать польской милости?!







Сразу по прибытии Александр Лукашенко прошел посмотреть, как обустроен быт людей. Вот как встретили белорусского Президента - с благодарностью за все!



Для беженцев созданы необходимые бытовые условия, чтобы они могли обогреться, нормально переночевать, питаться. Президент пообщался с людьми. У каждого здесь общая беда и своя история. Мгновенное поручение Александра Лукашенко - помочь женщине, пять членов семьи которой пропали без вести, запросить по ним информацию. Александр Лукашенко смотрел, как обустроен быт людей, какие есть проблемы. Для иностранцев такой подход первого лица (быть всегда там, где трудно) был явно в новинку.





Беларусь не будет играть и делать политику на судьбах беженцев

Обращаясь к людям, Президент сказал просто и точно: Беларусь не будет играть и делать политику на судьбах беженцев.

Глава государства напомнил, что из Беларуси было эвакуировано на родину около тысячи мигрантов. Они сами захотели вернуться. Принципиально важно, что Минск не будет насильно возвращать людей домой, как и препятствовать тем, кто хочет на Запад.

Президенту можно было задать любой вопрос. Открытый микрофон для всех желающих. Люди благодарили Александра Лукашенко за все сделанное белорусской стороной, за то, что сейчас у беженцев, в том числе женщин и детей, есть стены и крыша над головой.

Беженцы поблагодарили А. Лукашенко за поддержку

Глава государства внимательно выслушал людей, а также предложил списком передать все вопросы и пожелания. Беларусь придерживается все той же позиции: помогает людям и готова всячески содействовать тому, чтобы ситуация с беженцами разрешилась как можно быстрее.

А. Лукашенко: Беларусь не хочет никакой войны и противостояния в центре Европы

Беларуси выгоден кризис с беженцами. Это предположение, озвученное некоторыми европейскими СМИ, уже набило оскомину. Президент сегодня в очередной раз опроверг это заявление, отвечая на вопросы журналистов. Такой возможностью воспользовались не только представители белорусских СМИ, но и ряда зарубежных государств. Пока наша страна всячески способствует разрешению миграционного кризиса на границе и создает человеческие условия для беженцев, Евросоюз эту проблему игнорирует и тянет с ее решением. Александр Лукашенко прокомментировал сегодня и скудность финансовых поступлений от Запада на нужды беженцев. Президент высказал предположение, почему не идут эти деньги.