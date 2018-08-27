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А.Лукашенко: И Беларусь, и Россия - это единое пространство. Это наши общие просторы - от Бреста до Владивостока

Полная версия интервью Александра Лукашенко

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