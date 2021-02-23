А. Лукашенко и В. Путин провели телефонный разговор после переговоров в Сочи

В развитие переговоров, прошедших накануне в Сочи, состоялся телефонныйразговор президентов Беларуси и России. Среди главных тем, которые обсудилиАлександр Лукашенко и Владимир Путин сегодня, - функционирование налоговойсистемы, вопросы кооперации в ВПК, усиление совместных оборонных систем. Такжеречь шла о работе СМИ в современных условиях. Выравнивание условий жизни людейи субъектов хозяйствования в Союзном государстве - вот главная цель всейпроделываемой большой работы.