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Президент Беларуси: Как Россия для нас, так и Беларусь для России является ангелом-хранителем

Точно так и Россия является для нас, белорусов, своеобразным ангелом-хранителем. И не только ангелом. У нас настолько тесные связи с Российской Федерацией, и наша зависимость в экономике, прежде всего от Российской Федерации, величайшая. От рынка сбыта. Это наш главный партнер. Мы больше всего продаем в Российской Федерации. Это неопровержимый факт. Куда от него деться. Поэтому и с прагматичной земной точки зрения мы являемся друг для друга ангелами-хранителями.

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