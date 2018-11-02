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А.Лукашенко: "Казахстан - стратегический и важный партнер для Беларуси"

Итоги глобального разговора о внешних вызовах и угрозах, а также новые возможные проекты по линии Минск - Астана вчера Президент Беларуси обсудил и с главой казахстанской делегации - председателем сената парламента. Как отметил Александр Лукашенко, Казахстан для нас - стратегический и надежный партнер. И несмотря на неплохой рост нашего товарооборота (а в этом году прибавили уже более 40 процентов), потенциал сотрудничества гораздо выше. Так, страны на этой неделе подписали протокол о создании подкомиссии в инновационной сфере. Это зеленый свет для более тесного сотрудничества.

Безусловно, обсудили и прошедшую конференцию по безопасности. Речь, произнесенная Александром Лукашенко на форуме, не оставила равнодушными даже самых опытных европейских политиков и глав государств, как отметил глава казахстанской делегации, "выступление белорусского лидера было щедрым на серьезные сигналы в адрес международного и евросообщества".

К слову, искать ответы на сложные вопросы международной обстановки продолжат уже на будущей недели. 8 ноября в Астане пройдет саммит Организации Договора о коллективной безопасности. На уровне глав государств обсудят вопросы реформирования этой организации, укрепления ее роли и веса на политической арене.

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