А.Лукашенко: "Казахстан - стратегический и важный партнер для Беларуси"

Итоги глобального разговора о внешних вызовах и угрозах, а также новые возможные проекты по линии Минск - Астана вчера Президент Беларуси обсудил и с главой казахстанской делегации - председателем сената парламента. Как отметил Александр Лукашенко, Казахстан для нас - стратегический и надежный партнер. И несмотря на неплохой рост нашего товарооборота (а в этом году прибавили уже более 40 процентов), потенциал сотрудничества гораздо выше. Так, страны на этой неделе подписали протокол о создании подкомиссии в инновационной сфере. Это зеленый свет для более тесного сотрудничества.