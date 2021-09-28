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А. Лукашенко: Когда вы дотрагиваетесь до проекта Конституции, думайте о своих детях
В стране делают Конституцию для белорусского народа. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая участие в расширенном заседании Конституционной комиссии, передает корреспондент БелТА.
"Когда вы дотрагиваетесь до проекта Конституции, думайте о своих детях. Потому что им жить. Ну и мы еще умирать не собираемся. Поэтому думайте о своих детях", - посоветовал глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что при изменении Конституции надо отвечать на два основных вопроса: зачем это делается и кому это надо. При этом ответа на вопрос, что этого не нужно делать, быть не должно. "Конституцию мы должны усовершенствовать, как бы хороша она ни была. Потому что процессу совершенствования нет предела", - сказал Президент.
"Сегодня новое время, сегодня ситуация иная", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко обратил внимание, что в Конституции нужно в том числе учитывать и уроки событий прошлого года, когда оппоненты пытались фактически разрушить страну. "Мы после прошлого года понимаем, что их допустить к власти нельзя. Потому что это не только нас ликвидируют. Ладно бы нас… Уничтожат страну! Поэтому Конституция новая должна учитывать эти нюансы. И это больше будет относиться к органам власти, их полномочиям, функциям", - сказал Президент.
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