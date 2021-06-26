А. Лукашенко - молодежи: Вы продолжите славный путь белорусов, подаривших нам пример истинной любви к своей земле

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником, который с этого года официально объявлен в Беларуси, - Днем молодежи и студенчества. Он объединяет миллионы юных сердец в прекрасном чувстве внутренней свободы и целеустремленности. Впереди целая жизнь, и многое надо успеть", - подчеркнул глава государства.

