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А. Лукашенко - молодежи: Вы продолжите славный путь белорусов, подаривших нам пример истинной любви к своей земле
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление с Днем молодежи и студенчества.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником, который с этого года официально объявлен в Беларуси, - Днем молодежи и студенчества. Он объединяет миллионы юных сердец в прекрасном чувстве внутренней свободы и целеустремленности. Впереди целая жизнь, и многое надо успеть", - подчеркнул глава государства.
"Для реализации ваших самых амбициозных начинаний сделано немало. Создано сильное социальное государство, которое заботится о молодежи, поддерживает многодетные семьи, предоставляет равные права в получении образования и медицинской помощи, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Вы живете в красивой и мирной стране с богатой историей, уникальными традициями и плеядой национальных героев".
Президент Беларуси также выразил убежденность: "Отдавая Отечеству таланты и неиссякаемую энергию, вы продолжите славный путь белорусов, подаривших нам пример истинной любви к своей земле и преданности Родине".
Александр Лукашенко пожелал молодежи и студенчеству войти в историю как поколение, ответственное за будущее родной Беларуси, сохранившее исконные ценности и достижения прошлого.
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