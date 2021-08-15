А. Лукашенко на неделе побывал под Витебском и детально обсудил с учеными и производителями, как продвигаются разработки белорусской вакцины от коронавируса

В это непростое время за счет других направлений мы нашли 10 млн рублей (это только на первый этап) инновационных денег и бюджетных средств в пользу Минздрава и Академии наук. Осталось главное - результат и в заявленные сроки! Вирус, к сожалению, никуда не уйдет в ближайшие годы. Этот тезис уже неоспорим. Оспаривают, поможет ли коллективный иммунитет. На планете уже больше 7 млрд человек. При этом западные производители заявили, что поднимают цену. Отсюда вывод -спрос на этот товар будет, и очень значительный. Развернемся - значит быстро получим производство с экспортным потенциалом на сотни миллионов долларов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь