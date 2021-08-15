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А. Лукашенко на неделе побывал под Витебском и детально обсудил с учеными и производителями, как продвигаются разработки белорусской вакцины от коронавируса
Белорусской вакцине от коронавируса быть! Пусть на уходящей неделе это не стало большой новостью (все же разработки идут полным ходом), зато будущее производство получило стратегию. Президент побывал под Витебском и детально обсудил с учеными и производителями, как продвигаются разработки, и где будут выпускать отечественный препарат.
Поездка в северный регион неслучайна. Здесь работает единственное в стране предприятие ветеринарной биопромышленности. Проще говоря, "БелВитунифарм" снабжает все сельхозорганизации страны важными медикаментами, в том числе вакцинами для животных. Опыт, технологии, специалисты - здесь есть все, что нужно, чтобы создать базу для производства собственных белорусских вакцин для людей, и не только от COVID-19.
Сразу заметим, здесь нет подвоха: технологии производства прививок для людей и животных схожи. Более того, это мировая практика - производить и то, и другое на одной площадке. Мощная национальная школа вирусологов - ей без малого сто лет - позволит оперативно решить задачу. Договорились запустить нашу вакцину в производство в первой половине 2023-го.
Не поспоришь, для страны это важный шаг! Не просто в развитии биотехнологий. Свое производство - это независимость от внешних поставок. Поначалу в борьбе с коронавирусом, а в будущем еще и с другими инфекциями.
В это непростое время за счет других направлений мы нашли 10 млн рублей (это только на первый этап) инновационных денег и бюджетных средств в пользу Минздрава и Академии наук. Осталось главное - результат и в заявленные сроки! Вирус, к сожалению, никуда не уйдет в ближайшие годы. Этот тезис уже неоспорим. Оспаривают, поможет ли коллективный иммунитет. На планете уже больше 7 млрд человек. При этом западные производители заявили, что поднимают цену. Отсюда вывод -спрос на этот товар будет, и очень значительный. Развернемся - значит быстро получим производство с экспортным потенциалом на сотни миллионов долларов.
Отечественную вакцину обсудил Президент и во время рабочей поездки в Рогачевский район. В агрогородке Тихиничи белорусский лидер ознакомился с работой местного сельхозпредприятия, как идет уборка урожая. Показали Президенту и новый белорусский комбайн - он ничем не уступает знаменитым немецким и американским аналогам.
Вошел агрогородок Тихиничи и в проект "Деревня будущего". Цель - создать условия для жизни на селе не хуже городских. В Гомельской области в проект включили 23 населенных пункта (а всего по стране их 170). В них активно развивают производство и социальную сферу. За последние два года в Тихиничах обновили дороги, озеленили и благоустроили территорию, отремонтировали и построили спортивные объекты и сделали многое другое.
Работа по обустройству Тихиничей и преобразованию агрогородка в "Деревню будущего" продолжится еще четыре года. Это одна из тем общения Александра Лукашенко с местными жителями.
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