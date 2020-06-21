А. Лукашенко на церемонии открытия мемориала в Борках: Мы должны сохранить спокойную и мирную страну

События самой кровопролитной войны в истории человечества сегодня вспоминают в деревне Борки на Могилевщине. Небольшой поселок в Кировском районе посетил Президент. Высокое внимание неслучайно. Эта небольшая деревенька в годы войны стала символом героизма и мужества белорусов, повторив участь Хатыни. Здесь в одночасье заживо сожгли около 2 тысяч мирных жителей. Но Борки удалось возродить. Это живой памятник жестокости и бесчеловечности нацизма.

Сегодня в Борках торжественно открыли новый мемориал памяти всех деревень в регионе, которые были уничтожены в огне. К гранитным плитам легли цветы. В местной часовне Александр Лукашенко зажег свечу в память о невинных жертвах военного времени и пообщался с местными жителями. Как отметил Президент, нет более мирных людей, чем мы, белорусы. И сохранить страну мирной и впредь - будет главной задачей.





Беларусь - живой памятник

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Говорящие кадры. Они лучше всяких слов. Военное время обернулось огромными потерями. Победа стала бесценной. А Беларусь - живым памятником военного лихолетья. Никогда не забыть - сегодня звучит рефреном на кировской земле.

Этого поселка на карте Беларуси могло и не быть. Горячие 40-е оставили здесь выжженную землю. Она пылала вместе с ее жителями. Борки стерли с лица земли, как и все, что было рядом - еще шесть деревень по соседству.

Леонид Шпаковский родом из огненной деревни. Здесь в годы войны жили родители. Сегодня с нами он говорит воспоминаниями своих близких.

Нацисты уничтожили более 2 тысяч жителей

Точную цифру погибших установить невозможно. Не меньше двух тысяч мирных сельчан лишь за день, 15 июня 1942. Кажется, этой ране на сердце Беларуси не зажить даже спустя десятилетия.В те годы могилевская земля среди других была тем краем, где партизанские отряды устраивали засады на врага. В те июньские дни после череды неожиданных налетов партизаны уничтожили более сотни гитлеровцев - летчиков и полицейских. Нацисты ответили масштабной карательной операцией.

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Борки разделили участь Хатыни

Борки стали одной из самых массовых трагедий на территории Беларуси времен Великой Отечественной. О ней кричали в прозе, снимали киноленты. Память увековечили в камне. В 2008 здесь появился мемориал, посвященный всем уничтоженным деревням региона. Памяти 15 тысяч жителей и более сотни поселков, разделивших судьбу Хатыни. На каменной стене - все сожженные дотла деревни.

С начала года здесь полным ходом идет реконструкция. Ведь 75 лет со дня Великой Победы. Под стать дате новый памятник. Грандиозный проект - совместный труд архитекторов, скульпторов, историков Могилева и Минска. Молодая команда справилась в рекордно короткие полгода. Сложно ли? Не спорят. Но многих вдохновила еще и личная история. Сегодня к очередной годовщине трагедии в Борках торжественно открыть мемориальный комплекс приезжает Президент.

В граните на мемориальных досках выбиты не только названия уничтоженных деревень, но и имена жителей

Здесь все символично. Вот колодец, куда фашисты сбрасывали детей. Колодец скорби, чьи воды окаменели от горя. А рядом испепеляющее пламя, в котором таяли женщины, старики и дети. И символ Беларуси. Скорбящая мать, склонившаяся над пустой колыбелью, оплакивающая своих детей. Миллионы жизней, унесенных войной.

В граните на мемориальных досках рядом с каплицей теперь выбиты не только названия уничтоженных деревень, но и имена жителей, которые удалось установить. Но из небытия хотят вернуть каждого. Живых свидетелей той трагедии в Борках совсем немного: время неумолимо. Но воспоминания даже тех, кто сегодня не с нами, здесь запечатлели в камне. Читать эти строки потомкам непросто. Слишком много деталей. Как стреляли, убивали с особой жестокостью без разбору детей, стариков.

На этой символической улице смерти - этим путем вели людей на верную гибель - выросла стена памяти. О тех, кто не покорился силе оружия. Для тех, кто верит в силу разума и ценность мирной жизни.

За годы войны сожжено около 5 тысяч белорусских деревень

Борки называют огненной сестрой Хатыни. Таких испепеленных войной деревенек на нашей земле около 5 тысяч. Кому-то удалось восстать из пепла и начать все сначала, как в Борках. Другие остались лишь в людской памяти. Сегодня это наставление потомкам о ценности мира на своей земле. И это вне времени.





Президент: Белорусы не пропустят фашизм и ненависть под знаменами демократии

Президент напомнит: цена той победы слишком высока. Белорусы как никто в мире заплатили сполна. А после отстроили нынешнюю страну. Забыть невозможно, нарушить мир и покой - безрассудно.

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Более 500 человек собрались на открытии мемориала

Официальная церемония у мемориала в Борках завершена. Но Президент всегда лично приветствует участников, спросит о здоровье ветеранов. Встречать каждый новый день в здравии - почти как военный приказ. Мирная земля, бесспорно, богатство. Во всех смыслах. Но свой надел не должен быть роскошью, скажет Президент. Подойдут по-хозяйски. Впрочем, общение, что называется, за жизнь. Всегда о насущном. Люди и спросят, и поддержат.

А. Лукашенко: Если бы не было женщин, я бы не был Президентом

Люди долго не отпускают. Это всегда возможность спросить о самом важном. Закрытых тем нет. Президент даже анонсирует скорую финансовую поддержку.

Сегодня не забудут и создателей мемориала. За душевную и вдохновенную работу в камне, бетоне и металле коллектив авторов представят к госнаградам, заверит Президент. В 2000-х в Борках появилась памятная часовня. Здесь проходят особые службы. Напоследок Александр Лукашенко зажжет свечу в память о невинных жертвах военного времени.