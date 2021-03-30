А. Лукашенко: Надо окончательно определиться, какие полномочия будут у Президента, правительства, парламента

Расширение сфер влияния, дополнительная нагрузка и ответственность. Тему перераспределения полномочий между госорганами обсуждали сегодня во Дворце Независимости. Почву к важному разговору готовили еще с минувшего года. И вот на повестке пакет предложений от Совета министров и экспертов. Для справки: в кризисные 90-е, на начальном этапе становления, Беларусь пошла по пути сильной президентской власти, замкнув решение множества вопросов на Главу государства. Ведь необходимо было навести порядок в работе с бюджетом, не растерять госимущество, параллельно с приватизацией порождая олигархов, сберечь страну для будущих поколений. Достичь этого удалось благодаря единой государственной политике на всех уровнях. И вот пришло время еще раз посмотреть, какие решения и на каком уровне должны приниматься. Рассматривали варианты от правительства.





Определиться с полномочиями ветвей власти до конца года

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Я их внимательно изучал. И мое первое предложение - не надо мгновенно, чохом все принимать. Это должен быть эволюционный процесс. Но до внесения проекта новой Конституции на референдум мы должны этот процесс закончить. То есть в течение этого года надо окончательно определиться, какие полномочия будут у Президента, правительства, парламента, губернаторов, если надо - и ниже".







Возможности руководителя государства

Александр Лукашенко строго придерживается мнения, что в процессе большой работы необходимо сохранить сильную президентскую власть. У руководителя страны должны быть рычаги воздействия по ключевым направлениям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"У Президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху. Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь Президент, он будет Главой государства с сильными полномочиями, потому что если мы "растворим" будущего Президента (не меня это касается, имеются в виду полномочия прежде всего), стране не бывать. Она исчезнет".







Отдельное внимание Президент заострил на вопросах распоряжения землей

Это как раз та сфера, где размывать полномочия Главы государства не следует. Ведь примеров предостаточно, как легко земельный вопрос при слабом контроле превращается в бизнес. Всю стратегию планируют реализовать пошагово. Решения о перераспределении полномочий будут приниматься не комплексно - единым документом, а точечно, отдельными нормативными правовыми актами. Об этом по итогам совещания журналистам рассказал премьер-министр. По его словам, поправки, которые обсуждались сегодня на уровне Главы государства, затрагивают большое количество нормативных правовых актов: законов, указов, постановлений правительства и т. д. Поэтому будут приниматься отдельные документы.

Важный момент - все решения должны быть увязаны с работой Конституционной комиссии