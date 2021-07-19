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А. Лукашенко намерен встретиться с руководителями белорусских загранучреждений
У Президента Беларуси Александра Лукашенко запланировано совещание с руководителями белорусских дипломатических представительств за рубежом. Об этом рассказал сегодня министр иностранных дел Владимир Макей на семинаре для руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси, сообщаетБелТА.
Владимир Макей заметил, что в нынешнем году семинар имеет особое значение с учетом запланированного совещания с участием главы государства и той новой ситуации, которая складывается вокруг Беларуси. "Мы работаем сейчас над новой стратегией продвижения наших интересов в странах Азии, Африки, поэтому нам есть что доложить и о чем поговорить", - сказал министр.
"Каждый руководитель дипмиссии, консульского учреждения должен четко понимать, что от эффективности наших усилий и результативной работы, прежде всего на внешнеэкономическом направлении, во многом зависит не только динамика развития экономики, но и устойчивость белорусского государства в целом", - подчеркнул Владимир Макей.
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