А.Лукашенко направил поздравление В.Зеленскому по случаю Дня независимости Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины.

"Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира", - говорится в поздравлении. Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества на принципах равенства и уважения, развитии конструктивного партнерства как на национальном, так и на региональном уровне. Президент Беларуси пожелал своему украинскому коллеге крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Украины - мира, стабильности и благополучия.



