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А. Лукашенко направил соболезнования президенту Грузии в связи с трагедией в Батуми
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Грузии Саломе Зурабишвили в связи с гибелью людей при обрушении подъезда жилого дома в Батуми. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"С чувством глубокой скорби в Республике Беларусь восприняли трагическое известие о гибели людей в результате обрушения подъезда жилого дома в городе Батуми", - говорится в соболезновании.
От имени белорусского народа и себя лично искренние соболезнования и слова поддержки Александр Лукашенко также выразил родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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