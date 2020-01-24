А. Лукашенко: Наука стратегически значима для развития нашей страны

Наука стратегически значима для развития нашей страны. Об этом накануне заявил Президент на встрече с научной элитой Беларуси. Из рук Главы государства новоиспеченные доктора наук и профессора получили дипломы и аттестаты. Высоким вниманием отмечены 18 человек. Открытия белорусских ученых важно поставить на службу экономике: разработки не должны остаться теорией. Их ждет реальный сектор, медицина, энергетика.



