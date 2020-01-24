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А. Лукашенко: Наука стратегически значима для развития нашей страны
Наука стратегически значима для развития нашей страны. Об этом накануне заявил Президент на встрече с научной элитой Беларуси. Из рук Главы государства новоиспеченные доктора наук и профессора получили дипломы и аттестаты. Высоким вниманием отмечены 18 человек. Открытия белорусских ученых важно поставить на службу экономике: разработки не должны остаться теорией. Их ждет реальный сектор, медицина, энергетика.
Большинство открытий наши ученые посвящают медицине
Сегодня это каждый пятый научный труд. И это общемировая практика. В Беларуси новым исследованиям и разработкам способствует переоснащение отрасли, что позволяет получать заметный результат - более 70 диссертаций по итогам прошлого года.
Своим видением развития научной сферы приглашенные откровенно поделились с Президентом. Александр Лукашенко пообещал провести большую встречу для обсуждения проблем белорусской науки.
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