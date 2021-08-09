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А. Лукашенко назвал фейком заявления о пытках на ул. Окрестина в Минске

А. Лукашенко назвал фейком заявления о пытках на ул. Окрестина в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал фейком заявления о пытках в ИВС на ул. Окрестина в Минске в 2020 году. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БелТА.

"Если там кто-то и был с синяками, так они получили на улице, когда они ринулись на внутренние войска и ОМОН", - заявил глава государства.

Смотрите прямую трансляцию "Большого разговора с Президентом" на "Беларусь 1".


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