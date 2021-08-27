А. Лукашенко: Не подводим партнеров даже в условиях санкций

Беларусь укрепляет свои позиции на мировом калийном рынке. Сегодня официально введен в эксплуатацию Петриковский горно-обогатительный комплекс - знаковый объект не только для Беларуськалия, а без преувеличения для всей страны. Историческое событие с коллективом предприятия разделил Президент.

Горно-обогатительный комплекс строили почти 10 лет. Потрачено на работы было немало - свыше одного миллиарда долларов. Но проект перспективный. Сложно поверить, что в XXI веке проблема голода все еще актуальна. Но факт остается фактом. В мире голодает полтора миллиарда человек. Спрос на продовольствие колоссальный, из-за коронавируса вопрос стал еще острее. Удобрения нужны всем: от Бразилии до Китая и Индии. Наших запасов калийной руды в Петрикове хватит на сто лет. Это загрузка предприятия на целый век. Тем более что калий - бренд нашей страны.

Беларусь укрепляет позиции на международном калийном рынке

Запуск предприятия - новый стимул для развития всего Петриковского района. Президент выразил надежду, что регион быстро догонит Солигорск и по зарплатам, и по уровню жизни. В районном центре уже сделано немало. 50 млн рублей выделено на благоустройство города, обновлена почти вся инфраструктура. Для шахтеров построены двенадцать многоквартирных домов, до конца года сдадут еще три. 1 сентября распахнет двери новый дошкольный центр на 240 мест.

Я хочу, чтобы петриковцы понимали: это собрано со всей страны, и в этом преимущество нашего социального уклада и нашего развития, когда понемножку отовсюду создаем эти опорные точки развития нашего государства. И развиваем не только для нас - для всего мира ипрежде всегодля наших соседей. Рядом Украина - житница Советского Союза, она и будет житницей. Она нуждается в огромном количестве минеральных удобрений, в том числе калийных. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

А. Лукашенко - калийщикам: Цените свою землю, лучше Беларуси в мире нет

Работы здесь выполнялись исключительно белорусами, а доля отечественного оборудования более 85 процентов - тоже повод для гордости. Александр Лукашенко поблагодарил всех причастных к созданию этого уникального объекта и поздравил с наступающим Днем шахтера. На память о сегодняшней встрече подарок от коллектива.