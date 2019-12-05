А. Лукашенко: Новый парламент должен стать центром прогрессивного законотворчества

Залог успешного развития страны - политическая стабильность и слаженная работа всех ветвей власти.



Таковым стал лейтмотив встречи Александра Лукашенко с парламентариями 6 и 7 созывов Национального собрания. Благодаря парламенту государство смогло заполнить правовой вакуум, с которым столкнулось на заре суверенитета. Основные направления внутренней и внешней политики прописались в законах. А их более 2 тысяч за историю независимости. Белорусский лидер назвал парламент узнаваемым и авторитетным. Его деятельность способствует укреплению статуса Минска как значимой международной площадки, а также продвижению национальных интересов Беларуси.



Отсутствие политических разногласий и конструктивизм лежат в основе высоких результатов работы.









Президент рассказал о предстоящих переговорах с Путиным

Темы на встрече сегодня прозвучали разные - от точек экономического роста Беларуси, развития социальной политики и повышения рождаемости до отдельных аспектов внешней политики. Президент ответил и на витающие в воздухе вопросы, которые обсуждаются в обществе. Например, о предстоящих переговорах (завтра и в субботу) с Путиным, а также в целом о проблематике в отношениях с Россией.

Завершается работа над пакетом дорожных карт по углублению интеграции в Союзном государстве. И Александр Лукашенко, комментируя разные домыслы и провокации в интернете, дал понять - вопрос белорусского суверенитета не обсуждался и никогда не будет. Беларусь настроена на конструктивное взаимодействие, но только на равных условиях. Предстоящая повестка исключительно экономическая, в частности, не решены вопросы по газу и нефти. До сих пор не имеем договора по объему и ценам. Все еще не решена и проблема по грязной нефти.

Президент наградил лучших парламентариев 6 созыва

Депутатам нового созыва Президент посоветовал чаще бывать в трудовых коллективах. А в 6-м созыве наградил лучших за активную гражданскую деятельность и вклад в развитие парламентаризма. На память о встрече останется и общее фото.

Встречи Президента с парламентом - хорошая традиция суверенной Беларуси

Парламентарии назвали встречу хорошей новой традицией суверенной Беларуси. Возможностью из первых уст услышать о задачах, которые стоят перед парламентом и государством.

Депутаты должны работать на своих избирателей

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 6 и 7 созывов:

"Только тот депутат достоин носить название депутата, которого узнают в его округе, знают в его округе. Вот это сказал Президент. Я на своем опыте могу сказать, если человек прячется от людей, он как минимум перепутал что-то. Вот это был такой указ для всех".



Задача депутата - укрепление суверенитета Беларуси

Олег Руммо, член Совета Республики Национального собрания Беларуси 6 и 7 созывов:

"Мир изменяется. И та ситуация в мире и внутриполитическая ситуация в стране, которая была три с половиной года назад и сегодня, она совершенно другая. У нас новые вызовы, новые цели и задачи. И моя миссия - отвечать на те вызовы, делать все, чтобы парламент работал эффективно, чтобы он работал слаженно".



Депутаты должны работать на укрепление суверенитета Беларуси

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 6 созыва: