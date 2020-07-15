А. Лукашенко о ключевых задачах: Дороги останутся в приоритете у государства

Ключевая задача в масштабах страны - это развитие регионов. Эта тема красной нитью звучала через всю рабочую командировку Президента в Витебск.





В Витебске открыли современную развязку

Немало удалось сделать, чтобы жизнь для местных жителей и гостей становилась более комфортной. Так, сегодня открыли после обновления путепровод "Полоцкий" - один из важнейших транспортных узлов не только Витебска, но и области. В церемонии открытия моста горожане пригласили принять участие Президента. Александр Лукашенко лично контролировал ход стройки и сегодня смог оценить ее результаты. Первый рейс - и одновременно инспекция - для Президента, управленцев и журналистов. Объект жизненно важный не только для Витебска. Эта артерия международного значения ведет в Полоцк, а далее - в Россию и Латвию.

А. Лукашенко: Это важнейшая дорога, и мы ее сделали!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Самые тяжелые времена скитания по мукам в Витебске закончены. Я представляю, какая была беда в городе, когда этого путепровода не было, а был старый. Но какая была проблема и беда, когда этот старый путепровод закрыли. Согласитесь, что без этого чудо-сооружения Витебск существовать не мог. И дальше было бы хуже и хуже.Это памятник на века, который мы оставляем нашему славянскому городу. Открывая недавно такой же мост, что символично в Могилеве, там также он нужен был с юга на север, через Сож, я говорил, что это важнейшее направление нашей деятельности на предстоящую пятилетку.



Нам нужно будет построить 18 крупнейших мостов либо модернизировать. Они себя уже изжили. И около 40 небольших мостов. Это я говорю перед мостостроителями. Без работы вы не останетесь. Главное - чтобы не обижались, что будете работать круглые сутки. Вот наказ всем начальникам, чтобы у строителей не было нареканий на зарплату. Мы ничем не удержим наших людей здесь, в Беларуси, если мы не будем платить нормальную зарплату. Хорошо что мы сохранили наши коллективы, не каждая страна может построить мост. Мы это умеем делать. Чтобы не потерять этих людей, мы должны платить достойную заработную плату. Если не работают, то и зарплаты нет, но если работают и создаются такие памятники, это дорогого стоит".

Мост, которому уже больше века, 10 лет был в аварийном состоянии, в 2018 году движение здесь остановили. Горожане шутят, что с закрытием моста остановилась и жизнь. Теперь путепровод полностью перестроили. Нынешняя конструкция, уверяют проектировщики, рассчитана еще на столетие. Строители сдали объект с опережением сроков. Не останавливались даже ночью и в праздники. Мост стал замечательным подарком к открытию "Славянского базара" и ко дню рождения города, который жители Витебска отметили в конце июня. Дороги останутся в приоритете у государства, заверил Президент. Так, вокруг областных центров возводим кольцевые. Такая в течение новой пятилетки появится и здесь.

О строительстве кольцевой вокруг Витебска: Это надо делать, деньги мы найдем

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Я очень рад, когда молодежь не только хайпует и постит в интернете, но и беспокоится о каком-то Северо-западном обходе, путепроводах и так далее. Значит, у нашей нации есть будущее. Я согласен, что это надо сделать. Мы должны подумать, как профинансировать этот участок. Но проекта еще нет. Сделаете проект - я подставлю плечо. Денег на это мы одолжим, однозначно. Надо, чтобы и вокруг главного славянского города был этот обход. То, что в этой пятилетке сделаем, я вам обещаю. И даже если Президентом не буду, деньги найдем".



Президент: Исполнительская и технологическая дисциплина, стабильность в государстве - это основа любого развития

Встреча же с активом региона стала возможностью оценить сделанное в области и пройтись по проблемным вопросам. Речь шла не только о модернизации автодорожной сети!

. Это только часть тем, которые звучали сегодня. Много внимания региональному развитию. Замысел простой - поднять районы, сделать так, чтобы люди чувствовали себя комфортно и в центре, и в глубинке. Шла речь о том, что будет продолжена работа по диверсификации экспортных поставок и повышению доходов населения. При этом, отметил Президент, исполнительская и технологическая дисциплина, стабильность в государстве - это основа любого развития. Суть всех реформ в Беларуси - совершенствовать то, что есть!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Что касается наших западных соседей, о которых я только что сказал, всякое у них там бывает. И двойные стандарты, и сейчас, в канун президентских выборов, они, глядя на то, что тут попали мы в очень серьезную ситуацию: с одной стороны - Россия с ее позицией, вы знаете: не потерять, наклонить и пристегнуть, а с другой - их демократия на Западе. Они уже нам начинают намекать: да вы тут смотрите, чтобы все было демократично, чтобы, не дай Бог, на улице не было столкновений.





Мы свою страну будем защищать всеми законными методами. Незаконно никто ничего делать не будет

Я недавно Макрону сказал: "Ты посмотри, что у тебя "желтые жилеты" делают, и как ты там воюешь". А вообще, это ладно, там Франция, а вы возьмите - у вас партнер США, вы видите, что там происходит - там без взрывчаток и слезоточивого газа не обходится. Вы покритикуйте Трампа, покритикуйте США за отсутствие демократии, на Россию попробуйте наехать… Побаиваются. И вот они, наверное, решили опять потренироваться на Беларуси. Не получится. Мы свою страну будем защищать всеми законными методами. Незаконно никто ничего делать не будет. Но свою страну мы никому не отдадим и будем ее защищать.





Мы не прячемся, но нам показывать пальцем, как нам жить - не надо

Мы им об этом постоянно говорим. Хотите наблюдать за выборами - пожалуйста, завтра приезжайте. У нас уже желающие все зарегистрированы, предвыборная кампания фактически со вчерашнего дня началась, приезжайте, наблюдайте - мы не против. Мы не прячемся, но нам показывать пальцем, как нам жить - не надо. Мы знаем, как жить, у себя надо разобраться, там проблем больше всего. Но знаете, свои проблемы хочется спрятать за ширмой соседних каких-то проблем. Увести от своих проблем, надо пальцем показать на соседей. Тоже не получится. Не те времена".

Диалог как раз в преддверии