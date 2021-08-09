А. Лукашенко о последних выборах: Одни готовились к справедливой кампании, а другие - к перевороту

Оппоненты власти во время последних президентских выборов готовились не к честной и справедливой кампании, а к перевороту. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БелТА.



Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусский народ своими стойкостью и мудростью заслужил право на правду и уважение.



"Учитывая, что на календаре 9 августа, предвосхищая журналистский интерес, в том числе и к событиям годичной давности, просто напомню: мы тогда провели подготовку к выборам и сами выборы в условиях тотальной гласности и демократизации политической жизни. Разница была лишь в том, что одни готовились к справедливым и честным выборам, а другие, призывающие "долбить власть", к перевороту", - заявил Президент.



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