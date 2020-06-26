А. Лукашенко о продаже Беларуськалия: Я рад, что мы этого не сделали

Будущее столичного региона, работа ключевых предприятий, отношение к земле и собственности, меры в условиях пандемии.Это только часть тем, которые сегодня затронули в Солигорске. Именно там прошларабочая поездка Президента. И началась она с открытого разговора с активом области об итогах и перспективах Минщины. Подобные встречи с активом областей Глава государства провел уже в Бресте, Могилеве и Гродно. Развитие столичного региона во многом определяет развитие всей страны. Было время, когда Минская область была в числе отстающих, но за последние годы ситуация выровнялась. Нужно думать и на будущее - предстоит определиться с приоритетами на ближайшие годы в Программе социально-экономического развития.





Беларуськалий - это национальное достояние

Одно из знаковых производств области - Беларуськалий - национальное достояние, гордость, один из столпов белорусского экспорта! В свое время, несмотря на предложения и все трудности, не пошли на продажу предприятия. Об этом сегодня не сожалеют. Волевым решением Президента упорядочили торговлю удобрениями. Как итог - производство работает стабильно и приносит стране валюту.

Многое было сделано для развития промышленного гиганта, в том числе по линии импортозамещения, внедрения отечественных технологий и оборудования.

будут развивать и дальше, в частности, новые месторождения, а это в свою очередь дает импульс близлежащим населенным пунктам.





Посещение предприятия "Белкалий-Мигао"

В 2020-м мировое производство калийных удобрений упало, но до конца года Беларуськалий планирует наверстать упущенное! Разговор о том, как сработал промышленный гигант, состоялся на площадке нового завода "Белкалий-Мигао", который выпускает инновационную продукцию для Беларуси - нитрат калия. Проект белорусско-китайский. Сама продукция, по сути, премиум-класса! Производство нацелено в основном на экспорт. Общаясь с коллективом Беларуськалия, Александр Лукашенко отметил, что сегодня много говорили в целом о развитии на ближайшее время.





Президент пообщался с коллективом Беларуськалия