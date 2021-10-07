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А. Лукашенко о санкциях: Простые семьи не должны пострадать из-за беглых предателей и их западных кураторов
Президент Беларуси Александр Лукашенко требует принять все меры, чтобы простые семьи и трудовые коллективы не пострадали в результате западных санкций. Об этом он заявил сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам, передает корреспондент БелТА.
Глава государства напомнил, что ранее было решено с периодичностью раз в квартал, а если надо, то и чаще, встречаться с правительством для обсуждения вопросов работы экономики.
"Нам надо сделать все, чтобы простые семьи и трудовые коллективы ни в коем случае не пострадали из-за наших беглых предателей и их западных спонсоров-кураторов, бегающих по Европе и Америке и вымаливающих санкции против Беларуси", - подчеркнул белорусский лидер.
"Сегодня уже никто не сомневается, что основной целью этого оголтелого шантажа является не борьба за какие-то мифические права человека", - акцентировал внимание Александр Лукашенко.
По его словам, цель санкций - устранить прямых конкурентов, разорить и разрушить ключевые предприятия, удушить в конечном счете экономику Беларуси. "И, если говорить прямым текстом, через закрытие заводов и массовую безработицу загнать людей в нищету, а в лучшем случае - вывести их на улицы. Мы этого допустить не можем и не допустим", - обратил внимание Президент.
Александр Лукашенко призывает не драматизировать ситуацию с санкциями
"Настрой на противодействие санкциям мне нравится. Так мы и должны работать. Если есть какие-то проблемные вопросы, так давайте их решать. Мы уже привыкли к разного рода санкциям, не первый раз с ними сталкиваемся. Очередные попытки ограничить и запугать нас оборачиваются против бизнеса и экономики той страны, которая вводит санкции", - подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко констатировал, что нынешняя ситуация для Беларуси - это вызов, определенный выход из зоны комфорта. "Но в то же время это момент открыть новые возможности, мобилизоваться и достичь результата, невзирая ни на какое давление", - сказал Президент.
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