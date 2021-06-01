ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

А. Лукашенко о содержимом чемодана, который он взял на встречу с В. Путиным в Сочи

"Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами.

Президенты давно взяли за практику обмениваться подобной информацией, если она касается одной из сторон.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства. Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить Президента Путина.


Александр Лукашенко отметил, что его встречу с Президентом России в Сочи начали обсуждать с возможного содержимого черного чемодана, который можно было заметить на видеокадрах.


Подписывайтесь на Telegram-канал

ATN_NEWS

Есть чем поделиться? Пишите

сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все