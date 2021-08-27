А. Лукашенко о своем первом спуске в шахту Беларуськалия: Я помню, как трещала эта крыша надо мной

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на торжественной церемонии пуска Петриковского ГОК, где присутствовали и представители трудового коллектива, вспомнил об одном из своих спусков в шахту и тех впечатлениях, которые у него остались, передает корреспондент БелТА.



Глава государства вспомнил, как однажды во времена своей президентской молодости вместе с младшим сыном Николаем спустился в шахту на глубину нескольких сот метров. Там Александр Лукашенко осмотрел лаву - подземную горную выработку.





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