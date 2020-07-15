ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

А. Лукашенко об открытии путепровода "Полоцкий": Это важнейшая дорога, и мы ее сделали!

Президент открыл в Витебске реконструированный путепровод "Полоцкий"

Знаковое событие для Витебска. После обновления открылся путепровод "Полоцкий"! В церемонии открытия моста горожане пригласили принять участие Президента. Это один из важнейших транспортных узлов не только Витебска, но и области. Александр Лукашенко лично контролировал ход стройки и сегодня смог оценить ее результаты. Первый рейс и одновременно инспекция для Президента, управленцев и журналистов... Объект жизненно важный не только для Витебска. Эта артерия международного значения ведет в Полоцк, а далее в Россию и Латвию.

Изображение

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Самые тяжелые времена скитания по мукам в Витебске закончены. Я представляю, какая была беда в городе, когда этого путепровода не было, а был старый. Но какая была проблема и беда, когда этот старый путепровод закрыли. Согласитесь, что без этого чудо-сооружения Витебск существовать не мог. И дальше было бы хуже и хуже.Это памятник на века, который мы оставляем нашему славянскому городу".

Встреча с активом региона -возможностьоценить сделанное и пройтись по проблемным вопросам

Речь шла не только о модернизации автодорожной сети!

Точки роста промышленного сектора, фронт работ в АПК, упор на экспорт, туристический потенциал. Это только часть тем, которые звучали сегодня. Ключевой задачей в масштабах Витебщины и всей Беларуси является развитие регионов.

Изображение

Замысел простой - поднять районы, сделать так, чтобы люди чувствовали себя комфортно и в центре, и в глубинке. Шла речь о том, что будет продолжена работа по диверсификации экспортных поставок и повышению доходов населения. При этом, отметил Президент, исполнительская и технологическая дисциплина, стабильность в государстве - это основа любого развития.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все