А. Лукашенко об открытии путепровода "Полоцкий": Это важнейшая дорога, и мы ее сделали!

Президент открыл в Витебске реконструированный путепровод "Полоцкий"

Знаковое событие для Витебска. После обновления открылся путепровод "Полоцкий"! В церемонии открытия моста горожане пригласили принять участие Президента. Это один из важнейших транспортных узлов не только Витебска, но и области. Александр Лукашенко лично контролировал ход стройки и сегодня смог оценить ее результаты. Первый рейс и одновременно инспекция для Президента, управленцев и журналистов... Объект жизненно важный не только для Витебска. Эта артерия международного значения ведет в Полоцк, а далее в Россию и Латвию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Самые тяжелые времена скитания по мукам в Витебске закончены. Я представляю, какая была беда в городе, когда этого путепровода не было, а был старый. Но какая была проблема и беда, когда этот старый путепровод закрыли. Согласитесь, что без этого чудо-сооружения Витебск существовать не мог. И дальше было бы хуже и хуже.Это памятник на века, который мы оставляем нашему славянскому городу".



Встреча с активом региона -возможностьоценить сделанное и пройтись по проблемным вопросам

Точки роста промышленного сектора, фронт работ в АПК, упор на экспорт, туристический потенциал. Это только часть тем, которые звучали сегодня. Ключевой задачей в масштабах Витебщины и всей Беларуси является развитие регионов.