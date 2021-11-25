Лукашенко: Обновленная Конституция создается не под действующих Президента и власть

На финишную прямую вышла работа по подготовке изменений в Конституцию. Сегодня во Дворце Независимости еще раз обсудили основные моменты. За одним столом - Президент, члены Конституционной комиссии и профильной рабочей группы.



Совместными усилиями удалось выработать важнейшие нормы Основного закона, аккумулировав в том числе многие инициативы граждан. В итоге предлагается закрепить статус Всебелорусского народного собрания, перераспределить полномочия между органами власти, гарантирована стабильность госаппарата. Институт семьи и традиционные ценности закреплены как одни из приоритетов нашей страны, поддержка семей с детьми и инвалидов обязательна! Особое внимание уделено вопросам патриотизма и исторической памяти. Подготовленный проект Конституции наглядно демонстрирует, какой будет наша страна завтра, поэтому так тщательно подошли к работе над документом.









Новый план беглых по дестабилизации Беларуси

В тот момент, когда работа над документом практически уже завершена, некоторые из беглых инициаторов так называемых перемен пошли на попятную и призывают игнорировать те самые перемены, кроме того, даже разработали очередной план по дестабилизации обстановки в стране. Новый повод - референдум.

Обсуждаемый сегодня проект не окончательный - на совещании каждый имел возможность высказать свое мнение по будущим новациям. Например, звучали предложения изменить в проекте Конституции порядок формирования ВНС, иначе распределить полномочия между госорганами. Внимание - к каждому слову и запятой, ведь эти нормы станут дальнейшим шагом на пути развития народовластия.

Проект изменений в Конституцию отвечает общественному запросу и современным реалиям

Миссия разработчиков проекта обновленной Конституции самая ответственная. Ведь главная цель документа - сохранить Беларусь независимым государством. Разработчики проекта убеждены - он полностью отвечает общественному запросу и современным реалиям.