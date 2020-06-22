А. Лукашенко: Оборона Брестской крепости стала первым шагом на пути к Великой Победе

Война оставила отпечаток в нашем сознании на десятилетия. В Беларуси отчетливо понимают, насколько хрупок мир. И делают все для его сохранения. Мы не забываем уроки прошлого. Каждый год 22 июня в 4 утра у стен Брестской крепости проходят памятные мероприятия как дань уважения и благодарности тем, кто сражался до последнего. За нас. Ради нас. Для нашего независимого будущего.Сегодня на рассвете в митинге-реквиеме у стен цитадели принял участие и Президент. Александр Лукашенко убежден: именно оборона Брестской крепости стала первым шагом на пути к Великой Победе.



Об истории памяти Вероника Бута.





П. Котельников: Многие погибли в первые секунды, не успев понять, что же происходит вокруг

Самый длинный день в году и самый трагичный в нашей истории. 79 лет назад началась самая разрушительная война.22 июня 1941 года. 4 часа утра. Эти цифры кровью вписаны в нашу историю. Брестская крепость принимает на себя удар первой.

Петр Котельников, участник обороны Брестской крепости:

"Многие погибли в первые минуты, в первые секунды, не успев понять, сообразить, что же происходит вокруг. Эта артиллерийская канонада, взрывы снарядов, минометный огонь - все это разом всколыхнуло землю".

Их осталось только трое. Живых. Из нескольких тысяч защитников Брестской крепости. Самому младшему - Петру Котельникову - в июне 1941-го было всего 12. Детство закончилось в одну ночь.

Петр Котельников, участник обороны Брестской крепости:

"На второй, на третий день они сбрасывали листовки, установили громкоговорители и по громкоговорящей связи призывали сдаться. Они указывали в листовках, что тому, кто сдастся, будет сохранена жизнь и созданы все условия".



Огнеупорный кирпич не выдерживал огнеметов и авиаударов противника

Крепость постепенно превращалась в руины. Проще, казалось, поднять руки и сдаться, но нет! Оборону держат месяц, своими телами до последнего защищая честь страны. Взрывы и выстрелы, кровь и ранения на этом поле сегодня, к счастью, постановка. Но вот страх и слезы настоящие. Даже зная, что все это по сценарию, сердце все равно замирает. Такими реконструкциями на рассвете в 22-й июньский день здесь обычно вспоминают трагические события начала 40-х.

Митинг-реквием. Без массовости, но с соблюдением законов исторической памяти и долга

В этом году без массовости - пандемия внесла свои коррективы. Но все же обязательно с соблюдением законов исторической памяти и долга. Митинг-реквием. В таком формате сегодня вспоминали тех, кто героически отдал жизнь за Родину.

Не спалось в этот день не только чиновникам и военнослужащим. В первых рядах те, кто никогда не сможет стереть из своей памяти те кровопролитные эпизоды 40-х. Здесь и те, кто после своими руками из руин восстанавливал нашу страну. На площади Церемониалов собрались и те, чья задача - сберечь то, что имеем. Запретить прийти сюда в такой день было бы, пожалуй, неправильным. Память - это самое малое, чем мы можем отблагодарить поколение, подарившее нам нас.

Здесь, в Бресте, не раз совершались подвиги, не раз решалась судьба всей Европы. Оборона цитадели стала символом стойкости и самопожертвования, общим достоянием бывших советских республик. Но, увы, наследниками той героической истории видят себя не все.

Масштабы противостояния, в которые по итогу вылилась война, едва ли предполагала каждая из сторон конфликта. Великая трагедия 40-х оставила глубокий шрам в нашей истории. Брест помнит. Беларусь помнит во имя нашей свободы.

Победа будет за нами - с этими мыслями шли вперед. Шли 1418 дней и ночей

Через невосполнимые потери, но с безграничной верой.Владимир Семочкин – сын защитника Брестской крепости. Здесь он частый гость. На этой святой земле похоронен его отец, и все важные решения в своей жизни, так повелось, он принимает тоже здесь, у мемориала. Аура особая. По примеру своего отца знает: белорусы всегда отличались твердым характером и мужественностью. И тогда, в 40-х, и сейчас.

Сегодня мы редко задумываемся о цене того, что имеем. Но хотя бы иногда, заглядывая в прошлое, вспоминая подвиги наших героев и ту цену, которую они заплатили за нашу свободу, только так можно сохранить себя, свою семью, свою идентичность. Когда стих оркестр, участники траурного митинга услышали, как поют птицы. В 1941-м звуки были другими. И как приятно сегодня не спать именно под такую мелодию.

О героической обороне Брестской крепости написаны книги, сняты километры кинолент

Пожалуй, нет ничего более хрупкого, чем мир. Его реальную цену знают лишь немногочисленные свидетели тех страшных событий. И они просят поверить им на слово: как же важно, чтобы Беларусь оставалась территорией дружбы и добрососедства. Продолжать традиции героев – одновременно честь ибольшая ответственность. Дни всенародной памяти, праздники Победы - все это незаменимые атрибуты эстафеты мира, которую всем нам предстоит передать следующему поколению. Ведь память о героях – это основа национальной гордости.