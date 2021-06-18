А. Лукашенко обратился к послам: Чтобы предательства не было

Обновился пул наших представителей за рубежом. Так, Президент назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Иране Дмитрия Кольцова. Глава белорусской дипмиссии в Монголии отныне Дмитрий Горелик. Представлять интересы Беларуси на Кубе будет Валерий Барановский.